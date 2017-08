Un policier en patrouille a été poignardé par derrière jeudi matin sur une grande place de Stockholm par un homme au mobile inconnu, a indiqué la police suédoise qui a précisé écarter à ce stade la piste d'un acte terroriste.

"Un policier a été poignardé dans le dos et dans le cou", a déclaré l'inspecteur Ronnie Tellberger sur les lieux de l'attaque survenue vers 10H30 (08H30 GMT) près d'une bouche de métro aux abords de la place Medborgarplatsen, dans le sud de Stockholm."Les jours du policier ne sont pas en danger", a ajouté l'officier.Un suspect, dont le mobile n'est pas connu, a été arrêté et une enquête ouverte pour tentative de meurtre."Il semble que ce soit un acte totalement gratuit (...). Rien pour le moment n'accrédite la thèse d'un acte terroriste", a indiqué à l'AFP Lars Byström, porte-parole de la police de Stockholm.Cette attaque survient près de cinq mois après qu'un demandeur d'asile ouzbèke au volant d'un camion volé a foncé sur la foule à Drottninggatan, la rue piétonne la plus fréquentée de Stockholm, avant de finir sa course dans la façade d'un grand magasin. L'attentat a fait cinq morts. L'homme a été interpellé et attend son procès pour "acte de terrorisme".