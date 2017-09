Le groupe Canal+ a annoncé vendredi le lancement le 26 septembre d'une chaîne entièrement dédiée aux séries, téléfilms et films policiers, baptisée Polar+ et accessible à ses abonnés.

Cette nouvelle chaîne se propose de "dénicher, sélectionner et rassembler tous les styles de polar (...) de l'agent norvégien à l'inspecteur new-yorkais, du serial killer de Miami à la mafieuse corse, en passant par le condé parisien", promet un communiqué de presse.Au programme : une case dédiée aux polars nordiques le dimanche (avec les séries inédites Bordertown et Monster), une case dédiée aux nouveautés américaines ou européennes le lundi (avec notamment Suspect n°1: Tennison, préquel de la série anglaise des années 90 Suspect n°1) et une case dédiée aux grands classiques du genre le jeudi.La chaîne diffusera aussi des documentaires en partenariat avec Planète+ Crime Investigation."Plus de sept millions de foyers abonnés aux offres Canal vont avoir le plaisir de découvrir cette chaîne, faisant de Polar+ la chaîne de fiction policière la plus distribuée du marché français", indique la filiale de Vivendi.Canal+ a vu le nombre de ses abonnés directs passer en France sous la barre des 5 millions à la fin juin, selon des résultats publiés jeudi, mais le groupe a compensé la baisse grâce à de nouveaux accords avec les opérateurs télécoms, qui lui permettent d'atteindre près de 8 millions d'abonnés.