Une forte majorité (58%) des Français est défavorable aux ordonnances réformant le droit du travail, qui ont été présentées jeudi, selon un sondage Harris Interactive pour RMC et Atlantico vendredi.

Selon cette enquête, 58% des Français se disent opposés aux ordonnances, contre 42% qui y sont favorables.

Les électeurs d'Emmanuel Macron y sont en revanche largement favorables (82% contre 18%).

Pour une majorité encore plus large des personnes interrogées (71% contre 29%), la réforme va "réduire le pouvoir des syndicats dans les entreprises". Pour 54% (contre 46%), elle va "détériorer" les conditions de travail des salariés.

A peine 43% (contre 57%) pensent qu'elle va "améliorer la compétitivité des entreprises", 36% (contre 64%) qu'elle va "améliorer la croissance" et 31% qu'elle va "permettre de réduire le chômage".

Ce sondage a été réalisé en ligne le 31 août auprès d'un échantillon de 1.004 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus (méthode des quotas).

Dans un autre sondage Odoxa pour le Figaro et franceinfo, réalisé avant la divulgation du contenu des ordonnances, 52% des personnes interrogées disent penser, sur le principe et quelle que soit leur opinion sur la présente réforme, que réformer le Code du travail peut permettre de favoriser l'emploi et l'activité économique des entreprises. 48% estiment le contraire.

Questionnées sur quelques mesures figurant dans le projet gouvernemental, elles se montrent majoritairement hostiles (57%) au plafonnement des dommages et intérêts obtenus au prud'hommes. En revanche, sept Français sur dix soutiennent deux autres mesures figurant dans les ordonnances: "l'élargissement du CDI de projet à d'autres secteurs que celui du bâtiment" et "la possibilité pour les petites entreprises de conclure un accord d'entreprise avec un représentant du personnel en dehors des syndicats".

Publié jeudi, le sondage Odoxa a été réalisé en ligne les 30 et 31 août auprès d'un échantillon de 995 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.



AFP