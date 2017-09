L'alliance arabo-kurde soutenue par Washington en Syrie a chassé vendredi le groupe Etat islamique (EI) de la vieille ville de Raqa, se rapprochant de la zone la mieux fortifiée par les jihadistes, a annoncé un porte-parole à l'AFP.

L'alliance arabo-kurde soutenue par Washington en Syrie a chassé vendredi le groupe Etat islamique (EI) de la vieille ville de Raqa, se rapprochant de la zone la mieux fortifiée par les jihadistes, a annoncé un porte-parole à l'AFP.

Entrées le 6 juin dans la "capitale" de l'EI, les Forces démocratiques syriennes ont chassé les jihadistes de plus 60% de la cité, qui était sous leur contrôle depuis 2014.La bataille de la vieille ville a débuté il y a deux mois."Nous avons pris aujourd'hui le contrôle de la totalité de la vieille ville après des combats contre l'EI", a affirmé Talal Sello, porte-parole des FDS."Nous sommes aux portes du périmètre de sécurité de l'EI dans le centre-ville, où se trouvent les principaux QG" de l'organisation extrémiste.Le centre-ville comprend la vieille ville et le quartier administratif, où se trouvent notamment l'ex-siège du gouverneur et les bâtiments qui abritaient les services de renseignements. Ce quartier administratif est, lui, fortement sécurisé par les jihadistes qui s'y sont barricadés.M. Sello s'est refusé à dire quand les FDS allaient pouvoir s'emparer de la totalité de Raqa, affirmant que les opérations se déroulaient selon le "plan prévu".La violence des combats a suscité des craintes pour le sort des civils bloqués dans la ville, Amnesty International estimant qu'ils étaient pris au piège dans un "labyrinthe mortel".L'ONU estime jusqu'à 25.000 le nombre de civils présents dans la ville, alors que des dizaines de milliers d'autres ont fui, bravant les tireurs embusqués de l'EI et les mines.