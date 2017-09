La Belgique est devenue le premier pays d'Europe a obtenir son billet pour le Mondial-2018 en Russie, après sa victoire décrochée contre la Grèce, dimanche soir à Athènes (2-1), grâce à un but de Romelu Lukaku à un quart d'heure du terme.

L'attaquant transféré d'Everton à Manchester United cet été pour 85 millions d'euros a confirmé son état de grâce actuel.Déjà auteur d'un coup du chapeau jeudi face à Gibraltar, Lukaku (qui totalise 4 buts en ce début de saison avec ManU) a délivré les siens à la 74e minute d'un coup de tête précis à la réception d'un centre du "Parisien" Thomas Meunier.Peu avant, Jan Vertonghen avait ouvert le score pour les Belges d'une frappe sèche depuis les vingt mètres pour envoyer les Diables Rouges sur la route du Mondial russe.Les Grecs avaient brièvement repris espoir en égalisant rapidement par Zeca (73e). Mais la réussite était du côté belge, malgré une prestation brouillonne des hommes de Roberto Martinez.Privés pendant 75 minutes de leur leader technique Eden Hazard (préservé car à court de rythme), les Diables Rouges ont en effet manqué d'inspiration.L'ailier de Chelsea, qui avait repris la compétition jeudi face à Gibraltar (9-0) après trois mois sans match à la suite d'une fracture à une cheville, a manqué à son équipe dont le jeu a manqué de génie, jusqu'à son entrée au jeu à la 73e minute.Car si les Belges ont le plus souvent eu la possession du ballon, les meilleures occasions ont d'abord été grecques, notamment sur un tir de Stafylidis qui trouvait le poteau de la cage de Thibaut Courtois au quart d'heure.Les Belges, il est vrai, étaient privés de nombreux cadres. Vincent Kompany, blessé, a manqué à la défense centrale. Le métronome Axel Witsel, suspendu, était remplacé par Moussa Dembélé qui n'est pas apparu à son avantage. Tandis que la créativité d'Eden Hazard a donc longtemps manqué face à une défense compacte présentée par la Grèce.Néanmoins, la qualification de la Belgique, qui va donc disputer la 13e Coupe du monde de son histoire, ne souffre aucune discussion tant les Diables auront été autoritaires durant cette campagne de qualifications, durant laquelle ils ont pour l'instant signé 7 victoires et 1 nul, pour un total de 35 buts inscrits contre 3 concédés.La Russie, le Japon, l'Iran, le Mexique et le Brésil sont également déjà qualifiés pour le prochain Mondial.Les Grecs disputeront eux la deuxième place du groupe avec la Bosnie. Face à la Belgique, leur attaquant vedette Kostas Mitroglou leur a beaucoup manqué.La toute dernière recrue de l'Olympique de Marseille se remet toujours d'un souci musculaire et n'était pas sur la feuille de match.