Quatre fois plus d'argent déboursé que l'an dernier: les clubs français de football ont fait des folies cet été sur le marché des transferts, dépensant au total 697 millions d'euros dans le sillage du PSG qui a fait de Neymar le joueur le plus cher du monde, à 222 millions d'euros.

Quatre fois plus d'argent déboursé que l'an dernier: les clubs français de football ont fait des folies cet été sur le marché des transferts, dépensant au total 697 millions d'euros dans le sillage du PSG qui a fait de Neymar le joueur le plus cher du monde, à 222 millions d'euros.

"A l'achat comme à la vente, les montants des transferts ont atteint des records au cours du mercato estival 2017", note la Ligue de football professionnel (LFP), qui a dressé lundi son bilan du marché des transferts d'été. Une tendance qui s'explique selon elle notamment par "l'augmentation des droits audiovisuels dans l'ensemble des grands championnats européens"."Le montant total des achats (français+étranger) a été multiplié par 4 par rapport à l'édition 2016 pour atteindre un total de 697 M EUR d'investissement. Dans le sens inverse, le montant total des ventes (français+étranger) a quasiment doublé pour culminer à 619 M EUR".Le total des sommes que les clubs ont investies est même encore supérieur puisque la LFP précise que "ces chiffres n'intègrent pas les options d'achats sur joueurs prêtés dont notamment Kylian Mbappé". La pépite monégasque a en effet été prêtée pour une saison au Paris SG, avec une option d'achat de 145 millions (plus 35 M EUR de bonus) qui sera levée, selon les médias français, quand le PSG sera mathématiquement maintenu en Ligue 1 la saison prochaine.- 12 clubs de L1 gros acheteurs -C'est donc un mercato d'une ampleur exceptionnelle qui a eu lieu en France, dopé notamment par l'arrivée du joueur le plus cher du monde en Ligue 1, le Brésilien Neymar, ravi à Barcelone contre une somme gigantesque de 222 millions d'euros, qui compte pour près de la moitié des sommes dépensées à l'étranger par la L1 cet été.Ce transfert ainsi que celui de Mbappé ont d'ailleurs valu au PSG d'être visé par une enquête de l'UEFA, qui souhaite "vérifier la conformité du club avec l'exigence de l'équilibre financier" requis par le fair-play financier (FPF).La LFP note toutefois que le PSG n'a pas été le seul club dépensier cet été. "Les transferts en France ont connu une forte croissance marquée notamment par un nombre record de 29 opérations égales ou supérieures à 10 M EUR, soit deux fois plus que l'an passé". "Au total, 12 clubs de Ligue 1 ont été concernés par ce type de transaction".Le PSG se retrouve quand même au premier rang des plus gros acheteurs de ce mercato, avec 235 millions d'euros dépensés pour acquérir Neymar et l'Espagnol Yuri Berchiche.- Monaco meilleur vendeur, devant Lyon -Au deuxième rang, selon la Ligue, se trouve le champion de France en titre Monaco, qui a déboursé 98,3 millions d'euros pour pallier les nombreux départs enregistrés cet été. Viennent ensuite le Losc de Gérard Lopez (70,4 M EUR), investisseur qui a racheté le club en début d'année civile, et l'Olympique de Marseille de l'Américain Frank McCourt, qui a déboursé 58 M EUR pour se renforcer cet été. Soit 8,4 M EUR de plus que l'OL de Jean-Michel Aulas.Ce dernier prend place sur la seconde marche du podium des clubs vendeurs, derrière Monaco et ses 176,9 M EUR gagnés sur le marché des transferts cet été. Grâce notamment aux ventes d'Alexandre Lacazette à Arsenal et de Corentin Tolisso au Bayern Munich, Lyon a gagné 119,1 millions d'euros lors du mercato d'été.Troisième meilleur vendeur, Paris a gagné 66,2 M EUR d'indemnités de transferts grâce notamment aux départs de Blaise Matuidi (Juventus Turin), Serge Aurier (Tottenham), Jean-Kevin Augustin (RB Leipzig).En moyenne, les clubs de Ligue 1 ont vendu pour 28,4 millions d'euros et dépensé pour 34,3 millions d'euros lors de ce marché des transferts record.