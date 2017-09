L'ouragan Irma s'approche de l'est des Caraïbes où plusieurs îles comme Porto Rico, Haïti et les petites Antilles ont été placées en état d'alerte, a annoncé lundi le centre américain de surveillance des ouragans (NHC).

Irma, un ouragan de catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5, avec des vents qui ont atteint 195 km/h, devrait continuer de se renforcer "au cours des deux prochains jours" a indiqué le NHC.Certains prévisionnistes s'attendent à ce qu'il atteigne une force de catégorie 4, soit la puissance maximum de Harvey qui a ravagé certaines parties de la côte texane et de la Louisiane.Irma devrait atteindre le nord de Porto Rico, un territoire américain, à 8H00 mercredi (12H00 GMT), provoquant dans son sillage une montée du niveau de la mer jusqu'à 3 mètres au-dessus de la normale, jusqu'à 25 centimètres de précipitation et de "grandes vagues destructrices".Le gouverneur Ricardo Rossello Nevares a activé la garde nationale et a annoncé l'ouverture d'abris pour accueillir jusqu'à 62.000 personnes.Un porte-avions américain doté d'un hôpital de campagne et de dizaines d'appareils capables de mener des missions de sauvetage et d'approvisionnement, a été placé par précaution dans la région, a indiqué Alejandro de la Campa de la division Caraïbes de l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema).La trajectoire d'Irma est encore incertaine, mais plusieurs projections placent sur son passage Haïti, la République dominicaine et Cuba avant de se diriger vers le nord en direction de la Floride, puis, éventuellement, la côte Est des États-Unis.En Haïti, les autorités ont lancé le premier niveau d'alerte disant se préparer à "des menaces de fortes pluies, de forts vents, de fortes houles et des risques d?éboulement, de glissement de terrain et d?inondation", selon un communiqué de la protection civile.Des alertes d'ouragan sont également en place pour les îles d'Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saba et Saint-Eustache, où le passage d'Irma est attendu dans les 36 heures.En Guadeloupe, passée en vigilance météo orange cyclone, la population a été invitée par la préfecture à "rester à l?écoute" et "se tenir informée" de l?évolution du phénomène. Les habitants ont commencé à faire des provisions, et dans plusieurs grandes surfaces, les rayons de bouteilles d'eau sont vides.La rentrée scolaire a eu lieu normalement lundi matin en Guadeloupe mais a été reportée à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Les préfectures des îles concernées ont diffusé des communiqués indiquant les "consignes à la population" en cas de cyclone et "la liste des abris cycloniques".