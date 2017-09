Les Français, corrigés par la Slovénie 95 à 78 dans leur dernier match de poule de l'Euro de basket, mercredi à Helsinki, affronteront l'Allemagne en huitième de finale samedi à Istanbul, avec en cas de succès la perspective de se heurter à l'Espagne en quarts.

Les Bleus devaient l'emporter pour terminer premiers du groupe A et se ménager ainsi un parcours moins difficile en phase finale.Mais ils n'ont jamais été dans le coup face aux Slovènes, qui finissent en "pole position". La France prend la troisième place avec trois victoires (Grèce, Islande, Pologne) et deux défaites (Finlande, Slovénie).Les Français joueront donc contre l'Allemagne, un adversaire à leur portée qu'ils ont battu en préparation, mais le plus ennuyeux est que, s'ils passent, leur rival suivant devrait être l'Espagne, grand favori pour l'or, en quarts.Contre les Slovènes, les hommes de Vincent Collet ont manqué d'intensité en défense. Ils n'ont pas su arrêter le meneur star Goran Dragic (22 points, 8 passes) et n'ont pas été adroits non plus. Nando De Colo a été leur meilleur marqueur avec 16 points.Alors que la France avait entamé une remontée au score dans le quatrième quart-temps, Evan Fournier a été exclu pour une deuxième faute technique (qui était aussi sa cinquième) et un mouvement d'humeur envers l'arbitre.