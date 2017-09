L'ouragan José se rapproche des Antilles, mais, "sans commune mesure avec Irma", il devrait éviter les terres, apportant toutefois des perturbations notamment sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, indique Météo France jeudi.

Situé à environ 1.400 km à l'est de l'arc antillais, José est actuellement classé en catégorie 1 (sur une échelle de 5). "Il va se rapprocher d'ici samedi et passera à quelques petites centaines de km au nord/nord-est de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, probablement en catégorie 2 samedi", indique le prévisionniste Etienne Kapikian.

"La nature du phénomène est la même que pour Irma mais en plus faible", explique-t-il, ajoutant qu'il n'est à ce stade "pas prévu" que "le coeur du système" passe sur une terre.

En revanche, la "périphérie" de cet ouragan pourrait donner "des averses orageuses, une houle assez marquée" notamment pour ces îles dévastées par Irma, ajoute le spécialiste. "Ce ne sont pas des conditions idéales pour les opérations de secours. Mais c'est sans commune mesure, rien de comparable, avec Irma."

Un autre cyclone est par ailleurs présent dans la région, Katia, dans le golfe du Mexique. Cet ouragan, actuellement de catégorie 1, devrait "toucher terre au Mexique, sur le nord de l'État de Veracruz, d'ici vendredi. Il pourrait apporter de très fortes pluies sur la côte mexicaine, qui pourraient déborder jusqu'à Mexico samedi", selon Météo France.

"Nous avons trois cyclones simultanés sur l'Atlantique, ce n'était pas arrivé depuis sept ans", souligne le prévisionniste.



AFP