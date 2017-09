Le maire d'une petite commune de Normandie, Vincent Debraize, a été condamné jeudi à trois mois de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende pour l'agression de l'ex-députée Nathalie Kosciusko-Morizet (LR) le 15 juin dernier, durant la campagne des législatives. Trois jours avant le second tour, la candidate LR distribuait des tracts sur un marché parisien lorsqu'elle avait été prise à partie par M. Debraize, 55 ans, maire de Champignolles (Eure).

L'ex-ministre avait été brièvement hospitalisée après avoir chuté et perdu connaissance. Une peine de quatre mois avec sursis et 1.500 euros d'amende avait été requise à l'encontre de l'édile, poursuivi pour "outrage et violence sur personne chargée d'une mission de service public".



"Lorsqu'un citoyen n'est pas content d'un élu, la seule sanction possible est de ne pas voter pour lui, pas de l'agresser", avait expliqué le procureur. Les avocats de l'élu avaient plaidé la relaxe, jugeant "contestables" les faits reprochés à leur client qui a toujours nié avoir exercé des violences à l'encontre de l'ex-députée de l'Essonne.

"C'est une très bonne décision parce qu'elle sanctionne une attitude totalement contraire à la démocratie", a réagi devant la presse Me Jean-Yves Dupeux, avocat de NKM. "Nathalie Kosciusko-Morizet a très mal vécu tout cela et elle est aujourd'hui très soulagée de savoir qu'elle a été entendue et qu'on a pris en considération les souffrances qu'elle a subies", a-t-il dit.



Me Antoine Lachenaud, l'avocat de Vincent Debraize, absent à l'audience, a indiqué pour sa part qu'il doutait que son client se satisfasse du jugement et ne serait pas étonné qu'il fasse appel.



