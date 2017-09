Le Paris SG a follement dépensé sur le marché des transferts cet été.

Mais les forfaits et incertitudes autour du premier match depuis la clôture du mercato, vendredi (20h45) face à Metz, laissent entrevoir les carences de l'effectif parisien, en défense et au milieu.. Petite alerte pour SilvaKylian Mbappé, lui, est prêt. Le jeune attaquant français, présenté mercredi, doit faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs parisiennes à Saint-Symphorien.De toute façon, le PSG version 2017-18 a des ressources en attaque: même si Angel Di Maria revient de sélection blessé, que Javier Pastore est resté en soins à Paris et qu'Edinson Cavani et Neymar sont rentrés tardivement de sélection, Lucas et Julian Draxler sont encore là.En défense et au milieu de terrain, en revanche, ça se complique. S'il est bien dans le groupe parisien, le capitaine Thiago Silva est rentré de sélection avec une petite frayeur musculaire. Et comme le PSG n'a pas recruté de 4e défenseur cet été, contrairement à ses plans initiaux, son compatriote Marquinhos et Presnel Kimpembe pourraient être appelés à débuter vendredi.Mais si le Français est frais pour le match à Metz, les deux autres auront peut-être un cocktail compliqué à digérer à base de décalage horaire et de nuit passée dans l'avion.. Pas de 2e milieu défensifAu milieu, l'Italien Marco Verratti, très critiqué en Italie pour ses matches en sélection, manquera le déplacement à Metz en raison d'une suspension pour avoir insulté un arbitre fin août. Et son compatriote Thiago Motta, qui a déjà raté une partie de la saison précédente sur blessures, a manqué quelques entraînements cette semaine.S'il était présent au Camp des Loges mercredi, et dans le groupe jeudi soir, l'Italo-Brésilien (35 ans) dispute la dernière saison de sa carrière avant une reconversion comme entraîneur, et n'a plus la fraîcheur de ses jeunes années. Or, son poste de sentinelle est le seul de l'effectif parisien à n'avoir pas été doublé.Adrien Rabiot a les qualités pour le suppléer mais il préfère jouer un cran plus haut. En plus, le faire reculer ne résout pas l'équation qui se pose à Emery: il manque de joueurs au milieu.Si le PSG a dépensé 222 millions d'euros pour attirer Neymar et qu'il s'apprête à en verser 180 autres pour Kylian Mbappé, s'il a aussi attiré des latéraux à droite (Daniel Alves) et gauche (Yuri Berchiche), il n'a pas réussi à faire venir un milieu défensif derrière Motta.Désireux d'attirer successivement Fabinho (Monaco), Danilo Pereira (Porto) et Jean-Michael Seri (Nice), Paris n'a réussi à boucler aucun de ces trois dossiers cet été. Pire, Blaise Matuidi est parti à la Juventus Turin, privant son entraîneur d'une 'grinta' qu'il a à plusieurs reprises saluée. Quant à Grzegorz Krychowiak, devenu indésirable, il a été prêté pour la saison en Angleterre (West Brom').. Vivement le mercato d'hiver?Emery devra donc s'appuyer sur le jeune argentin Giovani Lo Celso ou Christopher Nkunku, qui ont disputé des bouts de matches la saison dernière (4 dont 1 titularisation pour le premier, 8 donc 5 titularisations pour le second). Mais aucun des deux n'est milieu défensif.Reste sinon la possibilité, évoquée par Emery mercredi, de faire appel à des joueurs du centre de formation ou de la réserve. "Quand je suis arrivé ici, la stratégie du club était très claire, le centre de formation est très important", a expliqué le Basque. Reste à savoir si leur niveau leur permettra de concurrencer le vieillissant Motta, puisque, comme le dit Emery, "ce sont les performances des joueurs qui diront s'il y a possibilité d'entrer en jeu, de jouer davantage".Dans le cas contraire, il restera encore l'option de faire venir un récupérateur au mercato d'hiver, qui débute le 31 décembre à minuit. Soit avant les matches à élimination directe de C1, sur lesquelles sera jugée la progression du club de la capitale post-transferts de Neymar et Mbappé. Mais dans quatre mois quand même.