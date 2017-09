Le président Emmanuel Macron a assuré jeudi à Athènes que "la France toute entière est mobilisée" après le passage dans les Caraïbes de l'ouragan Irma, en soulignant la nécessité d'agir "contre les perturbations climatiques". "C'est la France qui est touchée" par cet ouragan, qui a sévèrement frappé l'île française de Saint-Barthélemy et la partie française de l'île de Saint-Martin, a observé le président, qui était reçu par son homologue grec Prokopis Pavlopoulos lors d'une visite officielle à Athènes.

Le président Emmanuel Macron a assuré jeudi à Athènes que "la France toute entière est mobilisée" après le passage dans les Caraïbes de l'ouragan Irma, en soulignant la nécessité d'agir "contre les perturbations climatiques". "C'est la France qui est touchée" par cet ouragan, qui a sévèrement frappé l'île française de Saint-Barthélemy et la partie française de l'île de Saint-Martin, a observé le président, qui était reçu par son homologue grec Prokopis Pavlopoulos lors d'une visite officielle à Athènes.

Selon un bilan provisoire, 9 personnes ont été tuées par le passage d'Irma, 8 à Saint-Martin et une à Barbuda. "Les dégâts sont absolument terribles...une fois encore ce sont des catastrophes qui touchent celles et ceux qui vivent dans les conditions les plus difficiles", a déploré M. Macron.

Il a aussi insisté qu'"au-delà de notre mobilisation immédiate, c'est aussi la mobilisation que nous devons avoir contre les perturbations climatiques parce que cette catastrophe a une origine climatique". Le gouvernement français devrait donner un bilan des dégâts matériels jeudi après-midi, a indiqué M. Macron, qualifiant d'ores et déjà ceux-ci de "très lourds".

Dans la matinée, l'Elysée avait indiqué que M. Macron "se rendrait sur les lieux touchés par l'ouragan dès que cela sera possible sans gêner l'action des secours et que les conditions météo le permettraient".



M. Pavlopoulos ainsi que le Premier ministre grec Alexis Tsipras ont présenté leurs condoléances à M. Macron et aux Français. À l'issue des déclarations conjointes devant les médias de MM. Macron et Pavlopoulos, ce dernier a fait son homologue Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur, la plus haute distinction honorifique hellénique.



AFP