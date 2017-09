Trois jours après sa présentation officielle, Kylian Mbappé doit faire ses grands débuts avec le Paris SG à Metz, vendredi (20h45) lors de 5e journée de Ligue 1, tandis que Bordeaux a l'occasion de grimper provisoirement sur le podium en cas de succès contre Lille (19h00).

Trois jours après sa présentation officielle, Kylian Mbappé doit faire ses grands débuts avec le Paris SG à Metz, vendredi (20h45) lors de 5e journée de Ligue 1, tandis que Bordeaux a l'occasion de grimper provisoirement sur le podium en cas de succès contre Lille (19h00).

L'heure de l'effervescence de son arrivée à Paris et de ses nombreuses sollicitations en dehors des terrains est passée. Place désormais (enfin) au jeu pour Mbappé.

Très peu utilisé à Monaco cet été mais bien en jambes lors de ses sorties avec les Bleus (1er but en sélection à la clé), le gamin de Bondy, 18 ans, pourrait même être titularisé d'entrée de jeu par Unai Emery.

Si la nouvelle coqueluche du foot français doit fouler la pelouse d'un stade Saint-Symphorien à guichets fermés, les spectateurs ne verront peut-être pas le trio tant attendu avec Neymar et Edinson Cavani.

Les deux stars sud-américaines ont disputé leurs matchs de qualification à l'autre bout du monde et pourraient être ménagés avant l'entrée en lice en Ligue des champions mardi à Glasgow contre le Celtic.

Juste avant, Bordeaux (5e, 8 points) tentera de s'imposer à Lille (13e, 4 pts), dans un duel d'outsiders pour le Top 5, avec l'idée de grimper provisoirement sur le podium. Cette rencontre, opposant deux formations ambitieuses sur le plan du jeu, sera particulière pour Nicolas De Préville.

Installé en N.9 dans le onze lillois de Marcelo Bielsa, il a finalement décidé de changer d'air dans les ultimes instants du mercato malgré un début de saison prometteur (2 buts). Et le voilà Bordelais.



Programme de la 5e journée de Ligue 1:

Vendredi

(19h00) Lille - Bordeaux

(20h45) Metz - Paris SG

Samedi

(17h00) Nice - Monaco

(20h00) Caen - Dijon

Montpellier - Nantes

Strasbourg - Amiens

Troyes - Toulouse

Dimanche

(15h00) Saint-Etienne - Angers

(17h00) Lyon - Guingamp

(21h00) Marseille - Rennes



Par Camille BOUISSOU - © 2017 AFP