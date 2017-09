La diffusion des programmes de France Culture et France Inter va reprendre normalement samedi matin après la signature d'un accord entre la direction et des techniciens en grève, a indiqué la direction de Radio France vendredi soir.

"Afin de préserver nos missions de service public et dans le respect de nos auditeurs, notamment face à l?actualité particulièrement dramatique de ces derniers jours, la direction a décidé de mettre fin au litige à l?origine de la grève des 7 et 8 septembre 2017", a indiqué Radio France dans un communiqué interne que l'AFP a pu consulter.Quatre techniciens chargés des habillages de l'antenne demandaient une prime reconnaissant l'augmentation de leur charge de travail au cours de ces dernières années, selon la CGT Radio France. Un mouvement de grève avait été lancé jeudi à l'appel du syndicat.Après avoir été perturbée jeudi, la diffusion des programmes habituels de France Culture pour ce vendredi avait été interrompue de 06H00 à 14H00. Sur France Inter, la quasi-totalité des programmes avait été diffusée normalement. Seuls la tranche d'information de 05H00 à 07H00 et le 18HOO-20H00 n'ont pu être retransmis."France Inter et France Culture reprendront la diffusion de l?intégralité de leurs programmes habituels à compter du samedi 9 septembre à 6 heures", a précisé Radio France."La direction de Radio France ouvrira par ailleurs, à compter de la semaine prochaine, un chantier avec l?ensemble des organisations syndicales représentatives sur l?évolution des métiers et des compétences au sein de l?entreprise afin d?intégrer les perspectives ouvertes par les évolutions du média radio et les nouveaux usages", a souligné la direction du groupe public.