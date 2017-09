La chanteuse de pop américaine Lady Gaga a annoncé vendredi vouloir "faire une pause" d'une durée indéterminée au terme de sa tournée mondiale afin de "réfléchir" et de se ménager.

La chanteuse de pop américaine Lady Gaga a annoncé vendredi vouloir "faire une pause" d'une durée indéterminée au terme de sa tournée mondiale afin de "réfléchir" et de se ménager.

"Je vais faire une pause, je ne sais pas combien de temps", a déclaré la chanteuse lors d'une conférence de presse au Festival du film de Toronto où le documentaire biographique "Gaga: Five Foot Two" a été projeté vendredi en première mondiale.La star internationale, de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, va donc suspendre momentanément sa carrière en décembre, au terme de sa tournée mondiale Joanne, du nom de son dernier album et du prénom de sa tante paternelle décédée à l'âge de 19 ans."J'ai hâte de réfléchir, de ralentir un moment et de guérir, car c'est important", a-t-elle ajouté.Pour autant, "cela ne veut pas dire que je ne vais rien créer. Cela ne veut pas dire que je ne prépare rien", a-t-elle précisé pour rassurer ses fans.Lundi, Lady Gaga a dû annuler son concert à Montréal en raison d'une laryngite et une infection respiratoire contractées lors d'un concert extérieur à New York.La chanteuse a plusieurs fois fait référence à sa lutte contre la dépression, les troubles alimentaires et les maux chroniques pendant sa carrière, au cours de laquelle elle a enregistré cinq albums et remporté plusieurs récompenses.