Le réalisateur mexicain Guillermo del Toro a reçu samedi le Lion d'or du meilleur film à la 74ème Mostra de Venise pour son film "The Shape of Water", délicate fable d'amour et ode à la différence.

"Si vous restez pur et fidèle à votre croyance, à ce que vous croyez vraiment, --dans mon cas aux monstres--, vous pouvez faire tout ce que vous voulez", a déclaré le réalisateur mexicain en recevant son prix. Ce conte fantasmagorique raconte l'histoire d'amour entre une muette rêveuse et une étrange créature amphibienne, voulue comme une antidote contre "la peur et le cynisme" par le réalisateur.