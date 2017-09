L'ouragan Irma a fait ses premières victimes dans le sud et l'ouest de la Floride avec trois personnes tuées dans accidents de voitures visiblement provoqués par les vents puissants et les pluies intenses.

L'ouragan Irma a fait ses premières victimes dans le sud et l'ouest de la Floride avec trois personnes tuées dans accidents de voitures visiblement provoqués par les vents puissants et les pluies intenses.

Une policière de 42 ans a été tuée dimanche dans une collision frontale à 6H45 locale (10H45 GMT) près de la ville de Sarasota, sur la côte ouest de la Floride. L'autre conducteur, un agent pénitencier, a également été tué."Elle avait travaillé dans un centre d'hébergement toute la nuit et se rendait chez elle pour chercher des provisions", a indiqué à l'AFP le shérif du comté de Hardey, Arnold Lanier.Un autre conducteur a lui été tué samedi près de Key West, lorsque que son camion a percuté un arbre sur une route de l'archipel des Keys, le premier territoire de Floride frappé par Irma.Le coeur de l'ouragan, où les vents et les précipitations sont les plus intenses, a frappé dimanche matin les Keys de plein de fouet avec des vents de 215km/h et commençait en milieu de journée à longer la côte ouest de la péninsule. Les effets de cet ouragan de catégorie 4, de la taille du Texas, crée des conditions dangereuses dans l'ensemble de la Floride.