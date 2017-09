Le gouvernement acceptera "volontiers" une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'ouragan Irma, a indiqué lundi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, alors que la ministre des Outre-mer Annick Girardin mettait elle en garde contre les critiques "déplacées".

"Nous, nous sommes pour l'évaluation, et donc nous acceptons volontiers une commission parlementaire", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur France 2, après les critiques de tous bords politiques sur la gestion de l'ouragan.Dimanche, le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a proposé une commission d'enquête parlementaire "pour savoir si l'on a prépositionné des forces militaires et civiles en nombre suffisant". Le député LR Eric Ciotti a fait une proposition similaire, reprochant un "défaut d'anticipation" et "une défaillance de l'Etat"."Ils verront combien les équipes étaient mobilisées", a répondu M. Collomb, se disant confiant que "dès le départ", le gouvernement avait pris "les bonnes décisions"."Aujourd'hui on pense que le temps est à la construction. Toutes celles et tous ceux qui veulent aider, si (...) M. Mélenchon, M. Ciotti, veulent lancer un grand appel à la reconstruction de l'île, qu'ils veulent aider les élus de l'île, nous sommes tout à fait d'accord", a-t-il aussi dit.Interrogée sur France Inter depuis Pointe-à-Pitre, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a pour sa part affirmé qu'elle répondrait aux questions si une commission parlementaire était "souhaitée"."En tant que ministre, je suis là pour répondre à leurs questions, je le ferai, mais j'espère qu'il n'y aura pas des polémiques qui ne serviront à rien", a-t-elle dit."L'Etat doit rendre des comptes, quand il y a des questions c'est le rôle des parlementaires de les poser (...) je respecte leur position, mais il y a certaines critiques qui aujourd'hui sont un peu déplacées", a-t-elle estimé."Il vaudrait mieux éviter de polémiquer immédiatement sur ces catastrophes", a appelé sur Radio classique le président de l'Assemblée François de Rugy."Après, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire je trouverais ça tout à fait normal. Chaque groupe peut créer au moins une commission d'enquête parlementaire par an donc il n'y a aucun problème", a-t-il expliqué, demandant cependant à ce que soient abordées la question des "causes" de la catastrophe naturelle, des "alertes (...) bien données", selon lui, et "l'anticipation pour tout ce qui touche aux secours et à la protection des personnes".M. Rugy a ajouté qu'il se rendrait sur place "sans doute la semaine prochaine", "avec une délégation de l'Assemblée nationale".Attendu mardi sur les territoires sinistrés, Emmanuel Macron, "s'expliquer(a)" face à la colère des habitants, selon Gérard Collomb."Évidemment quand vous avez des gens qui ont tout perdu, vous ne pouvez pas vous attendre (à ce) qu'ils vous accueillent avec un grand sourire", a-t-il ajouté.