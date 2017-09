Les bureaux de vote ont ouvert lundi en Norvège dans le cadre de législatives décrites comme un "thriller électoral" opposant l'équipe de droite sortante et la gauche.

Le bloc dit bourgeois emmené par la Première ministre conservatrice Erna Solberg et l'opposition conduite par le travailliste Jonas Gahr Støre sont au coude à coude dans les derniers sondages. Seul un siège (sur 169) les sépare pour obtenir la majorité, selon une compilation des enquêtes d'opinion réalisée par Polls of polls.

Les éditorialistes évoquent le "plus grand thriller électoral depuis de nombreuses décennies" dans le riche royaume nordique de 5,3 millions d'habitants, consacré pays le plus heureux au monde dans un très officiel rapport de l'Onu publié en mars.

Les bureaux de vote ont ouvert à 09H00 (07H00 GMT) et fermeront à 21H00 (19H00 GMT), heure à laquelle les premiers résultats partiels seront publiés.

Au pouvoir depuis 2013, le gouvernement regroupant conservateurs et populistes "light" du parti du Progrès (anti-immigration) a fait campagne sur la promesse de la continuité, s'engageant à poursuivre les baisses d'impôts pour soutenir une économie convalescente après l'effondrement du prix du pétrole.



La Norvège est le plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'ouest.

En face, M. Støre, un millionnaire diplômé de Sciences Po Paris, promet un relèvement des impôts accordés "aux plus riches" pour consolider l'État-providence cher aux Norvégiens et réduire les inégalités.

"Nous avons besoin d'un changement maintenant parce que nous sommes en train de nous écarter les uns des autres", a dit le dirigeant travailliste de 57 ans après avoir voté dimanche, une possibilité offerte dans de nombreuses municipalités.

Plus d'un million d'électeurs sur 3,76 millions d'inscrits ont aussi recouru au vote anticipé.

Mme Solberg, politicienne chevronnée de 56 ans, devait, elle, voter vers 10H30 (08H30 GMT) dans sa ville natale de Bergen (ouest).



