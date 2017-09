Le président Emmanuel Macron a atterri mardi peu avant 10h00 (heure locale) à l'aéroport de l'île de Saint-Martin, dévastée par l?ouragan Irma, a constaté un journaliste de l'AFP.

Venant en hélicoptère de Guadeloupe où il est arrivé à l'aube, le chef de l'Etat doit notamment participer à une "patrouille" des forces de l'ordre déployées sur l'île et y rencontrer des sinistrés de l'ouragan, avant de se rendre à Saint-Barthélemy.

Il doit ensuite passer la nuit à Saint-Martin avant de rentrer mercredi matin en Guadeloupe, pour "aller auprès des victimes et faire le point avec les élus".

Sur le tarmac de l'aéroport de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le chef de l'Etat a déclaré que "le retour à la normale (était) la priorité absolue" et évoqué un bilan revu à la hausse de "onze morts " et "plusieurs blessés et disparus" après le passage d'Irma.

Le président était accompagné des ministres des Outremer Annick Girardin, de l'Education Jean-Michel Blanquer et de la Santé Agnès Buzyn.

Il a aussi défendu l'action du gouvernement en amont et en aval, critiquée par une partie de l'opposition mais aussi par des sinistrés sur place. Il a notamment assuré que son équipe "a répondu dès que l'information a été donnée, donc plusieurs jours avant, et constamment tout au long de cette crise".

Il a appelé à l"union nationale". "Soyons dignes", a-t-il demandé. Il s'est dit "favorable" à une commission d'enquête parlementaire pour juger l'action du gouvernement, "mais au bon moment".

Des ponts aériens et maritimes ont été mis en place pour évacuer les plus vulnérables et acheminer du fret et des vivres. Environ 85 tonnes de nourriture, un million de litres d'eau et 2,2 tonnes de médicaments ont déjà été transportés.

À Saint-Martin, la population se pressait à l?aéroport pour quitter l'île.

Irma a donc fait au moins onze morts et plusieurs disparus dans les îles françaises, quatre dans la partie néerlandaise, selon le dernier bilan. Au total, 27 personnes sont mortes dans les Caraïbes.

L'ouragan, rétrogradé en tempête tropicale par les météorologues américains, a fait deux victimes en Floride et dix à Cuba.



Par Emal HAIDARY - © 2017 AFP