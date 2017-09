Emmanuel Macron a assuré mardi depuis Pointe-à-Pitre, face aux critiques sur la réaction de l'exécutif, que le gouvernement avait "répondu plusieurs jours avant" l'ouragan Irma, et a assuré que le "retour à la vie normale" était la "priorité absolue".

L'ouragan Irma a fait onze morts dans les Antilles françaises et "plusieurs blessés et disparus", a indiqué le chef de l'Etat à la presse sur le tarmac de l'aéroport.

Le gouvernement "a répondu dès que l'information a été donnée, donc plusieurs jours avant, et constamment tout au long de cette crise", a déclaré M. Macron.

"L'anticipation a été complète". "Il n'était pas possible d'avoir une anticipation supérieure", a assuré M. Macron.

Le chef de l'Etat s'est dit "favorable" à la création d'une commission d'enquête parlementaire réclamée par la droite, la France insoumise et le Front national. Mais "le temps est à l'union nationale", "soyons dignes", a-t-il lancé.

"Ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, c'est l'un des plus grands ponts aériens depuis le début de la Deuxième guerre mondiale", a dit le président de la République pour qui le "retour à la vie normale" est la "priorité absolue".

"Au moment où je vous parle, il y a 1.900 forces de l'ordre et forces armées à Saint-Martin pour sécuriser l'île". "Les moyens sont là, avec un retour à l'ordre public partout où nous avons connu des débordements inacceptables", a également déclaré M. Macron.

Le président a également dit souhaiter une reconstruction répondant "aux exigences sismiques et environnementales".

M. Macron doit ensuite effectuer une reconnaissance aérienne au-dessus de Saint-Martin, où il doit ensuite rencontrer des sinistrés de l'ouragan, avant de se rendre à Saint-Barthélemy.

Plusieurs membres de l'opposition ont critiqué la gestion par le gouvernement de cet ouragan et de ses conséquences.



Par Emal HAIDARY - © 2017 AFP