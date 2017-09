Emmanuel Macron est arrivé mardi matin à Pointe-à-Pitre, d'où il se rendra à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, dévastées par l'ouragan Irma, a constaté sur place un journaliste de l'AFP.

L'avion du chef de l'Etat s'est posé peu avant 05H45 locale (11H45 en métropole) à l'aéroport de Pointe-à-Pitre Le Raizet. M. Macron doit assister à un premier point de situation à l'aéroport et donner un point-presse à 07H00 locale (13H00 en métropole).

Puis il effectuera une reconnaissance aérienne au-dessus de Saint-Martin, où il doit ensuite rencontrer des sinistrés de l'ouragan, avant de se rendre à Saint-Barthélemy.

Le chef de l'Etat pourrait prolonger sa visite dans les Antilles françaises mercredi. Plusieurs agendas ministériels mentionnent la tenue du Conseil des ministres jeudi à 16h00, et non mercredi comme initialement programmé.

Il est accompagné des ministres de la Santé, Agnès Buzyn, et de l'Education, Jean-Michel Blanquer.

Irma a fait au moins dix morts et sept disparus dans les îles françaises, quatre dans la partie néerlandaise, selon le dernier bilan. Au total, 27 personnes sont mortes dans les Caraïbes.

L'ouragan, rétrogradé en tempête tropicale par les météorologues américains, a fait deux victimes en Floride et dix à Cuba.

Plusieurs membres de l'opposition ont critiqué la gestion par le gouvernement de cet ouragan et de ses conséquences.



