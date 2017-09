Le nouveau trio d'attaque du Paris SG, composé du Brésilien Neymar, du Français Kylian Mbappé et de l'Uruguayen Edinson Cavani, est titulaire pour le premier match de Ligue des champions qui l'oppose mardi (20h45) au Celtic Glasgow, selon la feuille du match publiée par l'UEFA.

Les trois joueurs, dont les deux premiers sont devenus les deux plus chers du monde en rejoignant le Paris SG cet été, n'ont joué qu'un match ensemble avant celui contre le Celtic, vendredi à Metz (5-1). Cavani avait inscrit un doublé, Neymar et Mbappé un but chacun.



AFP