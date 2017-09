"Nous sommes enthousiastes et déterminés", a déclaré mercredi à la presse Tony Estanguet, co-président du comité de candidature de Paris, juste avant l'ouverture de la session du CIO qui doit attribuer officiellement à la capitale française les jeux Olympiques 2024.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a ouvert peu après 09h00 locales (16h00 françaises) la 131e session qui doit aussi attribuer vers 13h00 (20h00 françaises) les JO-2028 à Los Angeles. La délégation française comprend entre autres Tony Estanguet, Laura Flessel, ministre des Sports, Anne Hidalgo, maire de Paris et Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France.

Après une ultime présentation du projet de chacune des deux villes, les membres du CIO doivent approuver à main levée la double attribution des JO 2024 et 2028. Paris et Los Angeles auront chacune 25 minutes pour présenter leur dossier. Huit intervenants prendront la parole côté français et un message vidéo du président Emmanuel Macron sera diffusé.

