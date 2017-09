L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé mercredi avoir placé la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (Cher) "sous surveillance renforcée" en raison de "la dégradation du niveau de sûreté" qu'elle a constatée sur le site depuis 2016.

Dans une note d'information, l'ASN explique avoir constaté "une hausse du nombre d'évènements significatifs" et "des carences" d'EDF dans la surveillance et l'entretien des installations.

Le gendarme du nucléaire dit avoir relevé en 2016 "plusieurs défaillances de l'exploitant (EDF, ndlr) dans l'identification et l'analyse des conséquences des anomalies affectant certains équipements importants pour la sûreté".

A cela s'ajoute "une dégradation dans la qualité des réponses qui lui sont fournies, ainsi qu'une réactivité insuffisante de l'exploitant", selon elle.

Après ces observations, l'ASN a mené une inspection "renforcée" sur le site en avril dernier, qui a révélé "des carences" d'EDF "dans la mise en ?uvre" de son organisation "pour la surveillance et l'entretien des installations".

Cette mise sous surveillance renforcée, une procédure exceptionnelle, se traduira par des contrôles supplémentaires sur le site et "une attention particulière" aux mesures que prendra EDF.

Une inspection de contrôle sera menée en 2018.

La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (Cher) comprend deux réacteurs de 1.300 mégawatts chacun.



