Lyon, Marseille et Nice démarrent jeudi la phase de groupes d'Europa League face à des adversaires à leur portée, l'Apollon Limassol, Konyaspor et Zulte Waregem, et ont intérêt à assurer, surtout l'OM en pleine crise de résultats.

Lyon, Marseille et Nice démarrent jeudi la phase de groupes d'Europa League face à des adversaires à leur portée, l'Apollon Limassol, Konyaspor et Zulte Waregem, et ont intérêt à assurer, surtout l'OM en pleine crise de résultats.

Après cinq journées de championnat, les Marseillais et leur entraîneur Rudi Garcia sont déjà sous grosse pression. Ils viennent d'encaisser neuf buts en deux matches, dont trois au Vélodrome contre Rennes (3-1). Des "Garcia démission" ont fusé dans les tribunes et le technicien rêverait sans doute d'une bonne performance à domicile contre les Turcs de Konyaspor pour souffler un peu.

Lyon, demi-finaliste la saison dernière, doit assurer sur le terrain de l'Apollon Limassol. Les Chypriotes passent en effet pour l'adversaire le plus faible d'un groupe plutôt relevé où figurent Everton et l'Atalanta Bergame.

De son côté, Nice a alterné le froid puis le chaud depuis le début de saison et a intérêt à aborder avec prudence son déplacement chez les Belges de Zulte Waregem, d'autant que Wesley Sneijder (touché à une cheville) et Vincent Koziello (suspendu) ne sont pas du voyage.

Parmi les cadors européens, il faudra surveiller les performances de l'AC Milan et d'Arsenal. Les Milanais, auteurs d'un très gros recrutement cet été, commencent par défier l'Austria Vienne et doivent redresser la barre après leur déroute contre la Lazio Rome (4-1). Le club lombard a clairement fait de l'Europa League une priorité cette saison.

Quant aux Gunners, ils lancent leur campagne européenne avec la réception du FC Cologne. Le début de saison a été très difficile pour Arsenal. L'équipe d'Arsène Wenger a repris un peu d'air en dominant Bournemouth (3-0), mais la raclée à Liverpool (4-0) a marqué les esprits.

Programme de la 1re journée de C3, jeudi (en heures françaises):

Groupe A

(19h00) Villarreal (ESP) - Astana (KAZ)

Slavia Prague (CZE) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Groupe B

(19h00) Dynamo Kiev (UKR) - Skenderbeu (ALB)

Young Boys Berne (SUI) - Partizan Belgrade (SRB)

Groupe C

(19h00) Hoffenheim (GER) - Braga (POR)

Istanbul Basaksehir (TUR) - Ludogorets (BUL)

Groupe D

(19h00) Austria Vienne (AUT) - AC Milan (ITA)

Rijeka (CRO) - AEK Athènes (GRE)

Groupe E

(19h00) Atalanta Bergame (ITA) - Everton (ENG)

Apollon Limassol (CYP) - Lyon (FRA)

Groupe F

(19h00) FC Zlin (CZE) - Sheriff Tiraspol (MDA)

FC Copenhague (DEN) - Lokomotiv Moscou (RUS)

Groupe G

(21h05) Hapoël Beer-Sheva FC (ISR) - FC Lugano (SUI)

Steaua Bucarest (ROM) - Viktoria Plzen (CZE)

Groupe H

(21h05) Etoile Rouge Belgrade (SRB) - BATE Borisov (BLR)

Arsenal (ENG) - FC Cologne (GER)

Groupe I

(21h05) Marseille (FRA) - Konyaspor (TUR)

Vitoria Guimaraes (POR) - FC Salzbourg (AUT)

Groupe J

(21h05) Zorya Luhansk (UKR) - Ostersund (SWE)

Hertha Berlin (GER) - Athletic Bilbao (ESP)

Groupe K

(21h05) Zulte Waregem (BEL) - Nice (FRA)

Vitesse Arnhem (NED) - Lazio Rome (ITA)

Groupe L

(21h05) Vardar (MKD) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Real Sociedad (ESP) - Rosenborg (NOR)



AFP