Lyon a reçu d'entrée un camouflet en Europa League en concédant un résultat nul (1-1) dans le temps additionnel d'un match médiocre, lors de la 1re journée de l'épreuve face au club chypriote d'Apollon Limassol, jeudi soir à Nicosie (Gr.

E).L'île de Chypre ne réussit donc pas bien à l'Olympique lyonnais, qui s'était déjà fait piteusement éliminer, aux tirs au but, en 8e de finale de Ligue des Champions 2011-2012, dans ce même GSP Stadium contre l'Apoel Nicosie.Ce résultat, face à l'adversaire présumé le plus faible du groupe, met Lyon en difficulté alors que la finale de la compétition doit se disputer au Parc OL.Depay avait donné l'avantage à son équipe sur un penalty accordé après une faute de main du Brésilien Jander, sur un centre délivré de la droite par Maxwell Cornet (52).Adrian Sardinero, entré en cours de jeu à la 54e minute, a égalisé en reprenant du bout du pied un centre de la droite (90+3).Cette égalisation n'apparaît pas totalement imméritée pour les Chypriotes tant les Lyonnais ont manqué de cohésion collective et alors que la défense a plusieurs fois été prise de vitesse à l'image du but égalisateur.L'Apollon aurait d'ailleurs pu prendre l'avantage mais le gardien Anthony Lopes a repoussé l'échéance en s'interposant sur un coup franc d'Alex (30), sur un tir de Maglica (47) et en effectuant une superbe parade sur une reprise de la tête du Français de l'Apollon, Valentin Roberge (47).A l'inverse, l'attaquant hispano-dominicain, recrue de l'intersaison, Mariano Diaz, transfuge du Real Madrid, a été le joueur de l'OL le plus menaçant dans le jeu avec une reprise de la tête de peu à côté (24), un tir décoché de 20 mètres détourné par le gardien Bruno Vale (39), ou encore une tentative détournée du pied par ce dernier (62).Par ailleurs, un tir de Nabil Fekir est passé au ras du poteau (24) tout comme une tentative de Cornet envoyée au dessus (50).Un coup franc tiré par Memphis a été aussi détourné par Vale (83).Mais comme face à Guingamp, dimanche en championnat, malgré la victoire (2-1), l'ensemble a été bien décevant avant de jouer dimanche au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, certainement avec quelques changements à prévoir dans le onze de départ.