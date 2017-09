Trente ans de réclusion criminelle ont été requis vendredi devant les assises des Hautes-Alpes contre un prédateur sexuel accusé notamment d'enlèvement et tentative de meurtre en 2014 sur une fillette.

L?avocat général Raphaël Balland a également demandé à l'encontre d'Axel Maaziz, 33 ans, un suivi socio-judiciaire à vie, l'interdiction de résidence dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence pendant 10 ans, ainsi que l'interdiction à vie d?exercer toute activité en lien avec des mineurs.Me Kader Sebbar, avocat de la défense, devait plaider dans l'après-midi et le verdict intervenir en toute fin de journée. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité, au terme de ce procès qui s'est tenu à huis-clos en raison de l'âge des victimes.Axel Maaziz est accusé d?enlèvement et de tentative de meurtre en 2014 sur une fillette, qui était alors âgée de 7 ans, à L'Argentière-la-Bessée dans les Hautes-Alpes. Il avait immobilisé la fillette à l'aide d'un pistolet à impulsions électriques puis l'avait embarquée à bord d'une voiture.La petite fille avait réussi à prendre la fuite et à prévenir les gendarmes, qui avaient relevé sur son cou des traces de strangulation. L'accusé, qui a reconnu l'enlèvement, a toujours contesté avoir tenté de la tuer.La cour d'assises devait aussi examiner les cas de deux anciennes petites amies de l'accusé, l'une majeure et l'autre mineure lors des faits, qui ont affirmé avoir été violées par cet homme.Enfin, la justice lui reproche des agressions sexuelles ou tentatives, commises entre 2010 et 2014. En effet, au cours d'une perquisition à son domicile dans l'enquête sur l'enlèvement, les gendarmes avaient découvert des vidéos mettant en scène sexuellement quatre jeunes victimes de son entourage, alors âgées entre 21 mois et 13 ans.