Le Bangladesh va mobiliser ses forces armées pour fluidifier l'acheminement de l'aide internationale jusqu'à la zone des camps de réfugiés rohingyas fuyant la Birmanie, ont annoncé les autorités.

Cette décision répond aux critiques sur la manière chaotique dont est distribuée l'aide humanitaire dans les immenses camps de réfugiés de Cox's Bazar, submergés par un afflux de 389.000 musulmans rohingyas depuis fin août.

Jeudi soir, la Première ministre bangladaise a indiqué au Parlement que l'armée allait gérer la réception de l'aide étrangère. "J'ai donné à l'armée la responsabilité de s'assurer que l'aide humanitaire parvienne bien (aux Rohingyas) et de vérifier les cargaisons", a déclaré Sheikh Hasina.

"Nous avons reçu l'ordre (prévoyant) que l'armée réceptionne l'aide envoyée par les pays étrangers à l'aéroport et l'achemine (ensuite) à Cox's Bazar", à proximité de la frontière avec la Birmanie, a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Rashidul Hasan.

Autorités locales et organisations étrangères sont débordées par la marée humaine de cette minorité persécutée, qui fuit une campagne de répression de l'armée birmane consécutive à des attaques de rebelles rohingyas.

Face à l'ampleur de l'exode, l'ONU n'hésite plus depuis quelques jours à parler d'"épuration ethnique" en Birmanie.



Par Jean-Louis SANTINI - © 2017 AFP