Le Français Lucas Pouille a chuté contre toute attente face au 80e joueur mondial, le Serbe Dusan Lajovic en quatre sets (6-1, 3-6, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5)) lors du premier simple en demi-finale de Coupe Davis, vendredi à Villeneuve-d'Ascq.

Le Français Lucas Pouille a chuté contre toute attente face au 80e joueur mondial, le Serbe Dusan Lajovic en quatre sets (6-1, 3-6, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5)) lors du premier simple en demi-finale de Coupe Davis, vendredi à Villeneuve-d'Ascq.

Le N.1 des Bleus Jo-Wilfried Tsonga (18e mondial) tentera de remettre les deux équipes à égalité face au jeune Laslo Djere (95e), qui honore sa première sélection.Cette défaite inaugurale est une énorme surprise pour les Français qui partaient largement favoris face une sélection des Balkans privée de sa star Novak Djokovic mais aussi de Janko Tipsarevic et Viktor Troicki.A 27 ans, Lajovic n'a jamais évolué plus haut que la 57e au classement ATP alors que Pouille, 23 ans, était encore 13e au mois de mai (meilleur classement, 22e aujourd'hui).Mais le N.1 serbe par défaut a joué de manière décomplexée sur une surface, la terre battue, qu'il affectionne, et a pris à la gorge d'entrée Pouille qui s'est montré trop inconstant durant la partie.Inexistant dans le premier set, le Français a recollé au score mais a raté une balle de 2 sets à 1 - après en avoir sauvé une - dans le tie-break. Lajovic, qui avait mené 4-1 avant d'être rejoint, a été aidé par le filet pour effacer l'occasion du Nordiste. Il a ensuite fait craquer Pouille.Au bord du précipice, le N.2 des Bleus a retrouvé de sa superbe, écartant une balle de match (à 5-3) avant de recoller à 5 jeux partout. Pouille a effacé trois autres balles de match pour s'offrir un sursis. Mais alors que Lajovic souffrait, semble-t-il d'une crampe au pied droit, Pouille n'a pas su saisir l'occasion dans le dernier tie-break et a cédé.