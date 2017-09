Nice a parfaitement débuté son parcours en Europa League, par une écrasante victoire contre Zulte-Waregem (5-1), jeudi en Belgique, avec notamment un doublé de son porte-bonheur Alassane Plea.

L'équation est simple: depuis le début de la saison, chaque but de l'attaquant se termine par une victoire pour les Niçois. Dans les Flandres, il lui a fallu moins de 20 minutes pour marquer deux fois, et sceller le sort d'une rencontre à sens unique.Le Gym prend ainsi la tête du groupe K, à égalité avec la Lazio Rome, vainqueur à Arnhem (3-2), avant de recevoir les Hollandais le 28 septembre.Dans le stade Arc-en-ciel de Waregem, Nice a vite brillé. Sur sa première occasion, Plea a décoché une frappe des 25 mètres pour débloquer la situation (0-1, 16e). Quatre minutes plus tard, il fixait le gardien Sammy Bossut après un service millimétré de Pierre Lees-Melou (0-2, 20e).La messe a vite été dite, d'autant plus que Nice faisait 0-3 à la 28e minute, via le Brésilien Dante d'une reprise sur corner.Certes, Zulte a tenté d'y croire au retour des vestiaires avec un but de Leya Iseka, le petit frère de Michy Batsuahyi, le buteur de Chelsea, mais Nice a paisiblement géré le fin de match.Le 4-1 signé par Allan Saint-Maximin, à la 69e minute, a signé le glas des Belges, juste avant le 5-1 signé par Mario Balotelli à la 74e minute.Bref, le Gym est bien lancé, au sein d'un groupe dont le favori est sans doute la Lazio Rome face à des adversaires comme Vitesse Arnhem et Zulte.Même privé de Wesley Sneijder (toujours à court de rythme), le Gym a assumé son statut dans le petit stade flandrien."Nous avons bien débuté le match en dominant les échanges et en nous créant les meilleures opportunités, a commenté l'entraîneur belge Francky Dury. Mais nous avons été victimes d'une leçon d'efficacité".