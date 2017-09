L'agence européenne de sécurité des aliments (Efsa) a défendu vendredi son rapport sur le glyphosate, un herbicide controversé, réfutant les informations de presse l'accusant d'avoir reproduit des arguments des fabricants de pesticides, parmi lesquels le groupe américain Monsanto.

"Ces affirmations sont encore une nouvelle tentative de créer des doutes sur l'évaluation faite par" les experts de l'UE, a réagi l'agence, basée en Italie, dont le rapport a servi de base à la Commission européenne pour recommander la ré-autorisation du glyphosate pour 10 ans dans l'UE.

Les quotidiens italien La Stampa et britannique The Guardian ainsi que la radio française RMC rapportent vendredi qu'une partie cruciale du rapport de l'Efsa semble un copier/coller d'un document déposé en 2012 par Monsanto au nom de la "Glyphosate Task Force", un consortium d'entreprises commercialisant des produits à base de glyphosate en Europe.

"Les sections du rapport de l'Efsa qui réexaminent les études publiées sur l'impact potentiel du glyphosate sur la santé humaine sont copiées, quasiment mot pour mot, sur le dossier présenté par Monsanto", écrit La Stampa.

"Ce sont 100 pages sur environ 4.300 dans le rapport final, mais il s'agit des sections les plus controversées et au centre de l'âpre débat de ces derniers mois", souligne le quotidien italien.

Il s'agit d'une "incompréhension du contexte et du contenu des documents publiés", a répondu l'agence européenne. Selon elle, les documents auxquels se rapportent les médias ne font pas partie du rapport de l'Efsa mais des notes fournies par l'Etat membre rapporteur auprès de l'agence dans ce dossier.



Par ailleurs, les références à la Glyphosate Task Force "sont des extraits de et des références à des études disponibles, soumis par les candidats" au renouvellement de la licence du glyphosate, clairement indiqués comme tels, a poursuivi l'Efsa.

L'évaluation scientifique de la dangerosité du glyphosate fait l'objet d'une polémique alors que plusieurs ONG ainsi que des scientifiques accusent les agences européennes d'évaluation "biaisée".

En juin, des députés européens avaient de leur côté interpellé la Commission sur l'indépendance des études scientifiques sur lesquelles elle s'est basée pour proposer un renouvellement de l'autorisation de la substance.

Le glyphosate reste classé comme "cancérogène probable" par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ, OMS).

"La conclusion de l'Efsa et de l'Echa (l'agence européenne des produits chimiques, ndlr) selon laquelle le glyphosate ne devrait pas être classé comme cancérogène est en ligne avec les conclusions de nombreux autres autorités de régulation, à la fois dans et en dehors de l'UE", a affirmé vendredi une porte-parole de la Commission.

La licence européenne du glyphosate, qui entre en particulier dans la composition du Roundup, le produit phare de Monsanto, expire fin 2017 et le débat sur son renouvellement fait rage au sein de l'UE.

La Commission a affirmé à plusieurs reprises qu'elle souhaitait que la décision reviennent aux Etats membres, qui doivent se prononcer avant la fin de l'année pour ou contre dans un vote à majorité qualifiée.

Une prochaine réunion du comité en charge du dossier, où siègent les représentants des Etats membres, est prévue le 5-6 octobre (bien: 5-6), mais l'ordre du jour est encore à confirmer. Pour l'heure, aucun vote n'est prévu.

La France a annoncé fin août qu'elle voterait contre.



