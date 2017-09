Drapeaux "Paris-2024" et français au vent, la maire de Paris Anne Hidalgo, l'athlète Tony Estanguet et la délégation française étaient de retour vendredi matin pour partager dans la journée, à l'Elysée, devant les élus ou en musique, le "retour à la maison" des jeux Olympiques en 2024.

Le tapis rouge a été déroulé sur le tarmac de l'aéroport de Roissy pour accueillir les membres de la délégation française de Paris-2024, auréolés de leur victoire après le vote historique du CIO mercredi qui a validé à l'unanimité l'accord tripartite accordant les JO-2024 à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles.

"On a sept ans pour réaliser des Jeux extraordinaires", a déclaré Tony Estanguet, co-président du comité de candidature, devant la presse peu après l'atterrissage.

"On va faire la fête ce soir et à partir de demain, on va bosser parce qu'il faut maintenant livrer les Jeux", a souligné Anne Hidalgo. Les "Jeux doivent être spectaculaires mais aussi utiles aux Français, aux Parisiens, aux Franciliens", a-t-elle ajouté.

Le Boeing 777 affrété par Air France, en provenance de Lima au Pérou, s'était posé peu avant 10h00 sur la piste de l'aéroport parisien.

Avant d'immobiliser l'appareil, les pilotes ont déployé les drapeaux de la France, de Paris-2024 et de la ville de Paris à travers les vitres du cockpit, tandis que des lances à eau saluaient le retour de la délégation.

Anne Hidalgo et Tony Estanguet, le triple champion olympique de canoë, sont sortis les premiers de l'avion, agitant de concert les drapeaux tricolore et Paris-2024.

Suivaient la ministre des Sports Laura Flessel et le double champion olympique de judo Teddy Riner, portant sur ses épaules le champion de tennis-fauteuil Michaël Jeremiasz.

Ce dernier a dit à l'AFP qu'il comptait sur les médias pour que les jeux Paralympiques soient un succès, "exactement comme les Anglais l'ont fait en 2012 : ils avaient des stades pleins et même des records d'audience" dépassant ceux atteints par les jeux Olympiques".



- Sarkozy et Hollande de retour à l'Elysée -



Accueillie au pied de l'avion par des hôtesses et stewards d'Air France et d'Aéroports de Paris, qui tenaient des pancartes "Paris vous aime", la délégation a ensuite foulé le tapis rouge en longeant une haie de caméras de télévision avant de poser pour la photo officielle, tout sourires.

Après avoir fêté durant 24 heures leur succès dans la capitale péruvienne, les membres de la délégation célèbreront cette attribution tant espérée, après trois tentatives ratées, et qui marque le retour des JO à Paris cent ans après ceux de 1924.

Anne Hidalgo et Tony Estanguet s'adresseront en début d'après-midi aux élus parisiens devant un Conseil de Paris extraordinaire, en présence des acteurs, élus et athlètes, de la candidature.

Un peu plus tard, c'est le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, qui recevra à l'Elysée les principaux acteurs du succès de Paris-2024.

Signe que le dossier est d'importance mais surtout fédérateur, ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui ont respectivement assisté à la genèse du dossier puis à la construction de la candidature, ont confirmé leur présence.

La journée s'achèvera avec un grand concert gratuit ouvert à tous, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, avec de nombreux artistes dont Florent Pagny, Kids United, Christophe Willem, Amir, Imany, les Gipsy Kings et Chico, etc.

Samedi, la maire de Paris recevra à l'Hôtel de Ville les "forces vives" de Paris, associations et autres représentants des habitants.



Par Jean-Louis SANTINI - © 2017 AFP