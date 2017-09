La Corée du Nord a lancé vendredi matin (heure de Tokyo) un missile, qui a survolé le Japon, a annoncé le gouvernement nippon, précisant l'annonce de ce tir faite quelques minutes plus tôt par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

L'engin a survolé l'île septentrionale japonaise de Hokkaido à 07h06 minutes locales (jeudi 22h06 GMT) ont précisé les autorités nippones, soulignant que le système d'avertissement J-Alert a été déclenché dans plusieurs régions du nord de l'archipel."Un missile passe, un missile passe. Il va vraisemblablement passer au-dessus de Hokkaido en direction du Pacifique. Ne ramassez surtout pas des objets que vous pourriez trouver", a précisé le système J-Alert dont les médias ont retransmis les images.Ce nouveau tir intervient alors que le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, se trouve en visite en Inde où, jeudi, il a de nouveau appelé à renforcer la pression sur la Corée du Nord.Le ministre nippon de la Défense, Itsunori Onodera, et le secrétaire général du gouvernement, entre autres, s'apprêtaient dans les minutes suivant ce nouveau tir à ouvrir un Conseil de sécurité nationale.C'est la deuxième fois en moins d'un mois qu'un missile nord-coréen survole l'archipel. Le précédent engin passé au-dessus du nord du Japon avait été tiré le 29 août.Entre-temps, la Corée du Nord a aussi effectué un sixième essai nucléaire, le 3 septembre.Ce tir est la réponse du régime de Pyongyang au huitième train de sanctions voté à l'unanimité par le conseil de sécurité des Nations unies lundi à New-York, après cet essai nucléaire nord-coréen.L'Union européenne a également renforcé jeudi son arsenal de sanctions contre la Corée du Nord, en adoptant des mesures décrétées début août par les Nations unies en réponse au tir réussi d'un missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen capable d'atteindre le continent nord-américain.L'UE a pour habitude de s'aligner systématiquement sur les sanctions décidées à l'ONU et elle a d'ores et déjà promis d'adopter également les nouvelles mesures punitives onusiennes --dont une limitation des livraisons de pétrole-- décrétées lundi contre le régime dirigé par Kim Jong-Un après son puissant essai nucléaire de début septembre.