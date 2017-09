Donald Trump a promulgué jeudi une résolution du Congrès condamnant les suprémacistes blancs, qui fait suite à la mort d'une militante antiraciste à Charlottesville en août et aux propos ambigus du milliardaire sur les responsables des violences.

Le texte "rejette les nationalistes blancs, les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, les néo-nazis et les autres groupes prônant la haine", selon un communiqué de la Maison Blanche.La résolution avait été adoptée cette semaine à l'unanimité par le Congrès, d'abord par le Sénat lundi, puis par la Chambre des représentants mardi.Le président a assuré, dans un second communiqué de la Maison Blanche, "avoir été heureux" de signer le texte, ajoutant qu'en "tant qu'Américains, nous condamnons les récents actes de violence à Charlottesville et nous nous opposons à la haine, au sectarisme, au racisme sous toutes ses formes".Le texte a été rédigé pour condamner officiellement les violences de Charlottesville, en août, lors desquelles une manifestante antiraciste, Heather Heyer, a été tuée par un sympathisant néo-nazi fonçant dans la foule avec sa voiture. Dix-neuf personnes ont aussi été blessées.La ville de Virginie a été le lieu pendant deux jours de confrontations violentes entre d'un côté le Ku Klux Klan et des militants suprémacistes blancs --qui s'opposaient au déboulonnage d'une statue de général confédéré-- et de l'autre, de nombreux contre-manifestants antiracistes.Donald Trump avait suscité la stupeur parmi la classe politique américaine, y compris dans son camp républicain, par un commentaire ambivalent quelques jours après.Tout en condamnant les suprémacistes blancs et les néo-nazis, il avait déclaré qu'il y avait des torts -- mais aussi des gens "très bien" -- "des deux côtés". Le dirigeant a ensuite évoqué les "antifas", militants antifascistes parfois violents.Ces propos avaient provoqué un tollé et fait plonger M. Trump dans les sondages d'opinion.Jeudi, le président semblait renvoyer une nouvelle fois dos à dos les suprémacistes blancs et les contre-manifestants antiracistes."Je pense que à la lumière de l'arrivée des Antifas, si vous voyez un peu ce qui se passe de ce côté là, vous avez aussi des mecs plutôt méchants de l'autre côté", a dit le président.Le président semblait en particulier faire allusion à un groupe d'anti-fascistes vêtus de noir et masqués qui, le 28 août, avait violemment pris à parti des partisans de M. Trump et militants d'extrême-droite à Berkeley en Californie.Des images immédiatement exploitées par les médias proches de l'extrême-droite pour minimiser ce qui s'était passé à Charlottesville et rejeter une partie de la faute sur les militants antiracistes."Maintenant à cause de ce qui s'est passé depuis avec les Antifa...vous regardez ce qui s'est vraiment passé depuis Charlottesville -- et un tas de gens disent, des gens l'ont même écrit: 'peut-être bien que Trump a raison'"."J'ai dit, vous avez aussi des gens très mauvais de l'autre côté, et c'est vrai", a ajouté M. Trump.