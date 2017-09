L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) s'est offert samedi la pole position du Grand Prix de Singapour, programmé dimanche sur le circuit de Marina Bay, où son rival Lewis Hamilton (Mercedes) n'a pu faire mieux que le cinquième temps des qualifications. Il s'agit de la quatrième pole position pour Vettel à Singapour, où il s'est déjà imposé à quatre reprises, la 49e de sa carrière et la troisième cette saison.

L'Allemand signe également le record du circuit, en 1 min 39 sec 491/1000. Après avoir dominé les essais libres, les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen (à 323/1000) et de l'Australien Daniel Ricciardo (à 349/1000) occuperont les deuxième et troisième places sur la grille de départ, devant l'autre Ferrari du Finlandais Kimi Räikkönen (à 578/1000).



En reléguant Hamilton à 635/1000, Vettel semble en passe de réaliser une très bonne opération. Trois points seulement le séparent du Britannique au Championnat du monde et une victoire lui assurerait de reprendre la tête à l'issue de la course. Or, en neuf GP disputés sur le circuit étroit et sinueux de Marina Bay, sept ont été remportés par le pilote s'élançant en pole position.

L'autre pilote Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas (sixième à 1 sec 319/1000), partira aux côtés de son coéquipier en troisième ligne. En vue depuis le début du week-end car peu handicapées par le manque de puissance de leur moteur Honda, les McLaren de l'Espagnol Fernando Alonso et du Belge Stoffel Vandoorne prendront le départ en huitième et neuvième position, derrière la Renault de l'Allemand Nico Hülkenberg.



Les qualifications ont en revanche été compliquées pour les Français Esteban Ocon (Force India) et Romain Grosjean (Haas), respectivement quatorzième et quinzième. Le Suédois Marcus Ericsson (Sauber), qui a signé le 20e et dernier temps des qualifications, a également écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir changé de boîte de vitesses suite à une sortie de piste lors des essais libres 3.



AFP