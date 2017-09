Les aides personnelles au logement (APL) seront calculées sur la base du revenu en cours des bénéficiaires, et non plus sur le revenu d'il y a deux ans, a annoncé au JDD le secrétaire d'État à la Cohésion des territoires, Julien Denormandie.

La mesure entrera en vigueur à partir du 1er? janvier 2019 "permettra d'économiser plus d'un milliard d'euros", a-t-il ajouté dans le Journal du dimanche, promettant que "le prix des loyers diminuera en même temps que le montant des APL".Le gouvernement a déjà annoncé début juillet la baisse de cinq euros par mois du montant des APL."Le montant des APL que vous percevez prend pour référence votre revenu d'il y a deux ans. Donc si je travaille, alors que j'étais au chômage il y a deux ans, je touche un montant d'APL qui n'est pas en relation avec ce dont j'ai besoin aujourd'hui", a encore dit le secrétaire d'État.Le gouvernement doit annoncer mercredi sa stratégie pour le logement.Des informations de presse ont récemment fait état d'une baisse des APL dont bénéficient les locataires du parc HLM, d'un montant allant jusqu'à 60 euros mensuels, en contraignant les bailleurs sociaux à réduire d'autant leurs loyers."Notre engagement est très clair: aucun allocataire ne perdra un euro", a assuré Julien Denormandie dans les colonnes du JDD.Il a déclaré que la baisse de cinq euros par mois du montant des APL, annoncée début juillet, "s'expliquait par le fait que le budget pour 2017, qui prévoyait cette mesure et dont nous avons hérité, n'était pas bouclé"."Mais depuis le premier jour, nous expliquons que nous allons faire une réforme de fond des APL pour traiter le problème à la racine. Or le problème, ce n'est pas les APL, ce sont les loyers trop élevés, qui n'ont cessé de progresser depuis quarante ans", a dit le secrétaire d'Etat.6,5 millions de ménages perçoivent les APL en France.