Nice a confirmé son retour en forme dimanche en s'imposant à Rennes (1-0) grâce à un but de Mario Balotelli, après une victoire de Marseille qui s'est rassuré à Amiens (2-0), lors de la 6e journée du Championnat de France.

La journée se termine dimanche soir avec le premier vrai test en Ligue 1 pour le Paris SG version Neymar-Mbappé-Cavani, contre Lyon qui s'avance invaincu au Parc des Princes.Plus que convainquants mardi au Celtic Glasgow (5-0) en ouverture de la Ligue des champions, les Parisiens ont l'occasion de reprendre trois points d'avance en tête du classement sur Monaco, facile vainqueur de Strasbourg samedi (3-0).Après un début de saison difficile, Rennes et Nice restaient eux sur un bon résultat en Championnat, avec une correction 4-0 infligée par les Aiglons à l'AS Monaco et, côté rennais, une belle victoire à Marseille 3-1.Le match est resté longtemps indécis, avant un geste superbe et décisif de l'attaquant italien (79) pourtant discret jusque-là. Trouvé dans la surface par Plea, Super Mario a logé une frappe puissante dans la lucarne malgré une position excentrée. Grâce à ce succès, les Niçois sont 8e au classement.Plus tôt dans l'après-midi, Marseille s'est un peu rassuré en s'imposant chez le promu Amiens (2-0), renouant avec la victoire après deux claques en Championnat, à Monaco (6-1) et au Vélodrome contre Rennes (3-1). Marseille s'était à peine racheté avec une petite victoire contre les Turcs de Konyaspor en Europa League (1-0).Sans véritable inspiration dans le jeu, très brouillons en début de partie, les Marseillais se sont libérés grâce à un doublé de l'attaquant Clinton Njie (53, 55). Un retour réussi pour le Camerounais qui n'avait plus joué depuis le match nul contre Angers le 20 août, en raison d'une blessure à la cuisse. Cette victoire permet aux Marseillais de remonter à la 6e position.Fin de série pour Metz et Angers. Les Lorrains, qui sortaient de cinq défaites en autant de journées, ont enfin marqué leurs premiers points en Ligue 1 cette saison, mettant du même coup fin à l'invincibilité d'Angers (une victoire, quatre nuls). Les Grenats l'ont emporté grâce à un but de leur attaquant Nolan Roux, le deuxième à son compteur.Résultats de la 6e journée:vendrediToulouse - Bordeaux 0 - 1samediMonaco - Strasbourg 3 - 0Troyes - Montpellier 0 - 1Dijon - Saint-Etienne 0 - 1Guingamp - Lille 1 - 0Nantes - Caen 1 - 0dimancheAmiens - Marseille 0 - 2Rennes - Nice 0 - 1Angers - Metz 0 - 1(21h00) Paris SG - Lyon