Pour sa première Assemblée générale de l'ONU, Emmanuel Macron compte défendre l'environnement et le multilatéralisme, y compris auprès du président américain Donald Trump qu'il rencontrera dès son arrivée à New York lundi. Après avoir atterri vers 14h00 (heure locale), il s'entretiendra avec son homologue américain dans un hôtel new-yorkais. Parmi les sujets au menu, il plaidera pour que les États-Unis ne remettent pas en cause l'accord conclu entre les grandes puissances et l'Iran sur son programme nucléaire, sur lequel Donald Trump laisse planer un doute.

Le président français pourrait aussi aborder la question du financement des opérations de maintien de la paix de l'ONU ainsi que la recherche d'une solution politique en Syrie. Il verra ensuite le président iranien Hassan Rohani, puis le président turc Recep Tayyip Erdogan. Emmanuel Macron rencontrera également lundi les chefs d?État du G5 Sahel, pour discuter de la mise en oeuvre de leur force commune contre le terrorisme, fortement soutenue par la France mais qui doit encore trouver des financements.



Mardi, lors de son discours devant l'Assemblée général prévu à midi, il plaidera pour la défense du multilatéralisme, défendra sa vision d'une Europe souveraine dans les affaires mondiales et l'idée d'un "Pacte mondial pour l'environnement", une charte adoptée par l'ONU qui codifierait toute la législation internationale sur l'environnement. Le président français participera aussi à une réunion sur la stabilisation de la Libye et à une autre sur la lutte contre l'utilisation d'internet à des fins terroristes.



D'après l'Élysée, il ne devrait pas en revanche lors de ces rencontres déterminer de manière précise les contours du "groupe de contact sur la Syrie" que la France a annoncé vouloir créer.

"Les questions actuelles, Corée du Nord, climat, Syrie... sont tous des tests pour l'action collective", a souligné l'Élysée.

Emmanuel Macron devrait aussi confirmer à cette occasion l'organisation à Paris le 12 décembre d'un sommet sur le suivi des Accords de Paris contre le réchauffement climatique. Il a aussi prévu de rencontrer Bill Gates et d'autres dirigeants de grandes fondations humanitaires, ainsi que Michael Bloomberg et d'autres chefs d?entreprises dans le cadre du Bloomberg Global Business Forum.



