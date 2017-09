L'homme qui a attaqué vendredi sans le blesser un militaire de l'opération Sentinelle en patrouille à la station de métro Châtelet, à Paris, a été présenté lundi à un juge antiterroriste en vue de sa mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire.

Une information judiciaire a été ouverte pour "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste" par le parquet de Paris qui a requis son placement en détention provisoire, a ajouté la source.Armé d'un couteau, l'agresseur, âgé de 39 ans et inconnu des services de police, avait attaqué le soldat en criant" Allah Akbar" avant d'être rapidement maîtrisé.En garde à vue, il a reconnu avoir voulu cibler un militaire, d'après une source proche de l'enquête."Les premiers éléments d'enquête vont dans le sens d'un passage à l'acte isolé", a-t-elle ajouté, précisant qu'aucune propagande jihadiste n'avait été découverte au cours des perquisitions et que les investigations avaient mis en lumière "la fragilité psychologique" du suspect.Il s'agit de la septième attaque recensée contre des militaires de la force Sentinelle, mise en place dans le cadre du plan Vigipirate après les attentats de janvier 2015.La dernière en date a fait six blessés parmi un groupe de militaires percutés le 9 août par une voiture à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).