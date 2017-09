La Guadeloupe est passée en "alerte rouge cyclonique" en prévision du passage de l'ouragan Maria, a indiqué la préfecture dimanche, tandis que le gouvernement annonçait l'envoi sur place de 110 militaires supplémentaires de la protection civile.

"Dès ce lundi 18 septembre, Météo-France prévoit pour la Guadeloupe une forte houle, des vents violents, avec rafales jusqu'à 200 km/h, de fortes pluies pouvant aller jusqu'à 400 mm par endroit", a fait savoir la préfecture dans un communiqué à la mi-journée. Les Iles du nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, déjà ravagées début septembre par l'ouragan Irma, restent pour leur part en vigilance jaune cyclone, selon la préfecture.

Avec une puissance de Maria évaluée "entre 2 et 3", "cela montre évidemment que nous aurons des difficultés importantes", a de son côté affirmé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. En effet, "la Guadeloupe était le centre logistique à partir duquel nous pouvions alimenter l'île de Saint-Martin et organiser l'ensemble des rotations aériennes et des approvisionnements", a-t-il souligné lors d'un point de situation à Paris.

Mais "les moyens déjà disposés vont permettre de gérer les choses", a-t-il assuré, alors que le gouvernement a été accusé d'un manque d'anticipation lors du passage de l'ouragan Irma.

"Nous avons depuis hier (samedi) envoyé de nouveaux moyens de la protection civile" et "dès ce soir 110 militaires de la protection civile vont partir sur zone", a-t-il annoncé, rappelant qu'"environ 3.000 personnes" se trouvent sur place "pour gérer les problèmes de sécurité, recommencer la reconstruction et veiller à l'approvisionnement". "Dans les prochaines heures nous projetons de pouvoir envoyer jusqu'à 400 à 500 personnes pour venir encore en renfort" si besoin, a-t-il ajouté.

"Depuis hier nous avons anticipé ce qui peut se produire", a-t-il assuré. "Nous avons réuni une cellule interministérielle de crise à midi" et "nous en tiendrons une" lundi, a-t-il indiqué. Une réunion interministérielle est prévue mercredi.

- Ecoles fermées lundi en Guadeloupe -

A peine deux semaines après Irma, la population est appelée à se préparer, notamment à des "inondations sur les parties basses de l'archipel", selon le communiqué de la préfecture. Au rang des consignes de sécurité, s'imposent d'évacuer les habitations situées en zones inondables, de rejoindre un abri sûr, de consolider sa maison en protégeant les ouvertures, et de mettre hors de portée d'eau les objets personnels et documents.

A cela s'ajoutent les consignes usuelles d'autonomie pour plusieurs jours: préparer des réserves d'eau, de nourriture, etc.

Les établissements scolaires resteront fermés lundi en Guadeloupe, "par mesure de précaution" et "ce jusqu'à nouvel ordre", a annoncé l'Académie de Guadeloupe. La "tempête tropicale forte" Maria "s'intensifie en s'approchant de l'arc antillais", a indiqué Météo-France dans son bulletin de suivi.

"Le centre du système est prévu à proximité immédiate de la Guadeloupe en seconde partie de nuit de lundi à mardi", selon Météo-France. "Maria serait alors au stade d'ouragan de catégorie 2". Selon Météo-France, "les incertitudes sur la trajectoire et l'intensité finale à cette échéance ne permettent pas à cette heure de localiser avec précision les impacts sur la Guadeloupe". Il n'est ainsi "pas totalement exclu que Maria atteigne la catégorie 3 à son passage au plus près de la Guadeloupe". "Cette menace doit être prise très au sérieux", souligne Météo-France.

La Martinique a, elle, été placée en vigilance orange vent violent, mer dangereuse et fortes précipitations.



AFP