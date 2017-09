L'avant-centre uruguayen du PSG Edinson Cavani a affirmé lundi n'avoir "aucun problème" avec son coéquipier brésilien Neymar, malgré leur discussion dimanche lors du match contre Lyon (2-0) pour tirer -et manquer- un penalty, selon un entretien à une radio uruguayenne.

"Ce sont des choses montées en épingle. Je ne sais pas pourquoi on créé toutes ces histoires. La vérité, c'est que ce sont des choses normales, qui arrivent dans le football", a déclaré "Edi", le buteur attitré du club parisien, à l'émission uruguayenne Gol de Medianoche (Le but de minuit) sur Radio Universal.

"J'en ai entendu parler en discutant avec mon frère, que les gens disent que Cavani ne laisse pas tirer les penalties ou qu'il y a un problème avec Neymar. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun problème", a-t-il ajouté.

"Il (Neymar) vient d'arriver. Il va surement se faire voir de plus en plus. Nous, comme je l'ai dit depuis le début, on a toute la bonne volonté pour qu'il puisse s'adapter au mieux. Je pense qu'on a pu constater qu'il s'adaptait rapidement", a conclu Cavani.

Dimanche soir après la rencontre, l'Uruguayen, dont le penalty a été repoussé sur la barre, est vite rentré aux vestiaires, tête basse et sans adresser un regard aux supporters ni se présenter ensuite face aux médias.

Dimanche, une première querelle entre Sud-Américains avait eu lieu quelques minutes plus tôt. A la 57e, sur un coup franc obtenu par Paris, l'autre star brésilienne du club, Dani Alves, a empêché Cavani de tenter sa chance pour confier le ballon à son compatriote Neymar.



