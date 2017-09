Une séduisante équipe de France, profondément remaniée par rapport au match contre le Chili trois jours plus tôt, a dominé l'Espagne 3-1 en match amical, lundi au stade de l'Epopée à Calais.

Les Bleues ont tâtonné pendant un petit quart d'heure, flottant défensivement face à des Espagnoles qui manquaient de très peu d'ouvrir la marque à la 11e minute, la gardienne de but Méline Gérard effectuant alors deux parades coup sur coup.Mais elles prenaient ensuite un net ascendant pour ouvrir la marque logiquement à la 21e minute, sur un corner impliquant trois cadres de l'équipe de France: Le Sommer centrait de la droite au second poteau pour Amandine Henry. Celle-ci remisait pour Laura Georges, dont la reprise aux six mètres allait se ficher sous la barre des buts gardés par Lola.A la 39e minute, les Bleues doublaient la mise par Le Sommer, à la conclusion cette fois d'un double une-deux avec Ouleymata Sarr, très remuante et auteur de beaux gestes techniques dans ce match.Magré une ultime relance très hasardeuse de Méline Gérard, la France regagnait les vestiaires avec deux buts d'avance.Les joueuses de Corinne Diacre avaient l'occasion de creuser encore l'écart en début de seconde période, mais les puissantes frappes de Sarr, puis de Kadidiatou Diani, étaient repoussées par une Lola en verve.Et c'est contre le cours du jeu que l'Espagne reprenait espoir en réduisant l'écart par l'intermédiaire de Mariona Caldentey. Celle ci marquait de près dans le but vide après un une-deux avec Virginia Torrecilla qui prenait de vitesse Laura Georges (2-1, 58e).Mais les Françaises, après une petite période de flottement, reprenaient le large sur une tête plein cadre de Sarr, très en vue pour sa deuxième sélection en bleu, sur un nouveau corner de Le Sommer (3-1, 72e).Après le 3-0 contre les Etats-Unis à Washington en mars 2017 dans un tournoi amical, les Bleues n'avaient plus inscrit 3 buts dans une même rencontre pendant huit matches. Jusqu'à l'embellie de Calais.chc/ps