Leader du Championnat d'Espagne, Barcelone doit composer avec la longue indisponibilité d'Ousmane Dembélé mardi soir à l'heure d'affronter Eibar pour la 5e journée. A l'inverse, le Real Madrid récupère Cristiano Ronaldo, de retour de suspension mercredi face au Betis Séville.

Leader du Championnat d'Espagne, Barcelone doit composer avec la longue indisponibilité d'Ousmane Dembélé mardi soir à l'heure d'affronter Eibar pour la 5e journée. A l'inverse, le Real Madrid récupère Cristiano Ronaldo, de retour de suspension mercredi face au Betis Séville.



• Trident émoussé à Barcelone

Le Barça a réussi un début de saison impeccable en Liga avec quatre victoires en autant de journées, mais son succès in extremis à Getafe samedi a coûté cher: Dembélé, recrue phare de l'été, s'est blessé au tendon d'une cuisse et ne rejouera plus avant janvier prochain. L'ailier français, troisième joueur le plus cher de l'histoire (105 M EUR + 42 M EUR de bonus), était censé remplacer Neymar, parti au Paris SG pour 222 M EUR. Sans le Brésilien, et sans son successeur, le FC Barcelone se retrouve très démuni.

Il faudra donc attendre 2018 pour revoir évoluer ensemble le nouveau trident offensif "LSD" (Lionel Messi, Luis Suarez, Dembélé), qui avait semblé si prometteur mardi dernier contre la Juventus en Ligue des champions (3-0). Samedi, l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde a déploré un coup de "frein" pour Dembélé, dont l'intégration est retardée. "C'est dommage pour nous tous parce qu'il était en train de s'intégrer dans la mécanique de l'équipe", a pesté le technicien.

Sans "Dembouz", Valverde va devoir trouver des solutions mardi pour la réception d'Eibar au Camp Nou, où le Barça espère poursuivre son sans-faute.

Fera-t-il confiance à Gerard Deulofeu, ailier pur ? Ou bien au milieu offensif Denis Suarez, buteur à Getafe ? Et fera-t-il un peu souffler l'indispensable Messi et l'avant-centre Luis Suarez, décevant ? Quoi qu'il en soit, Valverde doit ménager ses troupes car l'automne sera long sans Dembélé...

• Ronaldo affamé à Madrid

Enfin, Cristiano Ronaldo revient! Après avoir purgé cinq matches de suspension en Espagne pour avoir bousculé un arbitre, le Portugais est à nouveau à disposition du Real Madrid mercredi soir contre le Betis. Lors de ses rares apparitions depuis un mois, Ronaldo a montré qu'il était affamé de jeu et de buts, comme lors de son doublé mercredi dernier en C1 contre l'Apoel Nicosie (3-0).

Selon les mots de l'entraîneur Zinédine Zidane, le repos forcé du quadruple Ballon d'Or pourrait être "un mal pour un bien": ce début de saison tronqué lui permettra peut-être d'arriver plus frais au printemps, comme la saison dernière. "Petit à petit, il monte en puissance, tout ça pour essayer de maintenir ce niveau-là et de l'avoir jusqu'à la fin de la saison", a résumé le technicien français.

Sans Ronaldo, le Real de Zidane a impressionné ce week-end contre la Real Sociedad (3-1). Mais avec "CR7", l'équipe merengue compte dépasser l'incroyable série du Santos de Pelé (1961-1963), égalée dimanche: 73 matches officiels d'affilée en marquant au moins un but!

Aucune équipe des cinq grands championnats européens (Angleterre, Allemagne, Italie, France et Espagne) n'avait jamais réussi un tel enchaînement. Depuis avril 2016, la "Maison blanche" marque chaque fois qu'elle joue, et Cristiano Ronaldo espère sans doute étirer cette série mercredi.

• Griezmann attendu à Bilbao

La saison d'Antoine Griezmann est-elle enfin lancée? Le Français, expulsé lors de la 1re journée de Liga et suspendu deux matches, s'est repris en inscrivant samedi le tout premier but de l'histoire du nouveau stade de l'Atletico Madrid (1-0), son premier en club cette saison. Mais il doit déjà confirmer dans un autre stade flambant neuf: le nouveau San Mamés, antre de l'Athletic Bilbao depuis 2013, où l'attaquant français, formé chez les rivaux de la Real Sociedad, avait inscrit un triplé mémorable en 2014.

Comme l'a résumé l'entraîneur des "Colchoneros", Diego Simeone, l'Atletico attend beaucoup de son meilleur buteur mercredi. "Nous avons besoin de son meilleur visage et petit à petit il redevient ce joueur déterminant", a souligné le technicien argentin.

Le programme (en heures GMT):

Mardi:

Valence - Malaga

FC Barcelone - Eibar

Mercredi:

Leganés - Gérone

Athletic Bilbao - Atletico Madrid

Deportivo La Corogne - Alavés

Real Madrid - Betis Séville

Séville FC - Las Palmas

Jeudi:

Villarreal - Espanyol Barcelone

Celta Vigo - Getafe

Levante - Real Sociedad



AFP