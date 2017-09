Le procès devant la cour d'assises d'appel d'Ille-et-Vilaine de Gabriel Loison, fondateur de "l'Université de la nature et de l'écologie de la relation", condamné en 2014 aux assises de Loire-Atlantique à dix ans de réclusion pour viols et abus de faiblesse, s'est ouvert mardi à Rennes, à huis-clos.

Gabriel Loison, 77 ans, cheveux mi-longs et barbiche blancs, veste grise et chemise bleu ciel, est arrivé très décontracté à cette audience, n'hésitant pas à saluer quelques connaissances de sa voix éraillée lors des interruptions d'audience.Fondateur en 1996 de son "Université" qui comptait quelque 200 adeptes, il est l'ancien gourou des "Jardins de la vie", répertorié comme secte par la commission parlementaire sur les sectes en 1995.Une plainte avait été déposée fin 2010 par les grands-parents d'une adolescente qui avait accompagné ses parents aux "stages" du gourou à l'âge de 13 et 14 ans. Puis une seconde plainte l'avait été par une victime majeure.L'ex-gourou, 77 ans, et son ex-compagne, Julie Baschet, 43 ans, avaient été interpellés en Espagne le 26 mars 2011, au retour d'un séjour au Costa Rica, puis remis aux autorités françaises.Le 24 janvier 2014, Gabriel Loison avait été condamné par la cour d'assises de Loire-Atlantique à dix ans de réclusion pour les faits commis sur les deux victimes.Son ex-compagne, poursuivie pour complicité, avait été acquittée, la cour d'assises considérant qu'elle était "sous son emprise totale". Pour ce procès en appel, elle sera à nouveau sur le banc des accusés.M. Loison comparaît libre après avoir été remis en liberté sous contrôle judiciaire en décembre 2016. Il est notamment poursuivi, concernant la victime mineure, pour viols, agressions sexuelles en réunion, corruption sur mineur de 15 ans, avec plusieurs circonstances aggravantes.L'"Université de la nature et de l'écologie de la relation" organisait des "stages" payants en France, au domicile de son fondateur à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), mais aussi en Espagne, où il possédait une résidence, au Maroc et au Costa Rica.Gabriel Loison est visé par une autre procédure disjointe à Nantes dans laquelle il a été mis en examen pour viols sur quatre victimes majeures, dont son ex-compagne.