Un cycliste britannique, Mark Beaumont, a bouclé à Paris un tour du monde à vélo en 78 jours, établissant un nouveau record et surpassant les exploits fictifs de Phileas Fogg.

L'aventurier écossais de 34 ans a établi un nouveau record du tour du monde à vélo, en 78 jours, 14 heures et 14 minutes, selon le Guinness des records. Parti de Paris le 2 juillet, il est arrivé lundi en fin de journée (17h00 GMT) à l'Arc de Triomphe, à l'heure de pointe et sous la pluie.

"Je suis allé au-delà de tout ce que j'avais déjà fait, physiquement et mentalement", a commenté le cycliste, accueilli à son arrivée par sa femme et ses deux fillettes, ainsi qu'une cinquantaine de supporters. "Ce furent sans conteste les deux mois et demi les plus longs de ma vie. C'est un rêve devenu réalité", a-t-il ajouté, posant pour les photographes en compagnie de sa mère et manager, Una.

Le précédent record du tour du monde à vélo était détenu depuis 2015 par le Néo-Zélandais Andrew Nicholson avec 123 jours. Mark Beaumont lui-même avait déjà bouclé un tour du monde à vélo en 195 jours en 2008. Dans le roman "Le Tour du monde en 80 jours" de Jules Verne, Phileas Fogg met 80 jours pour terminer son périple en utilisant le train, le bateau et la montgolfière. Mark Beaumont, lui, a franchi les océans Atlantique et Pacifique en avion mais effectué le reste du voyage à la seule force de ses jambes.

Le sportif, qui a pédalé 16 heures par jour pour couvrir les 29.000 kilomètres du trajet, se levait tous les matins à 03h30.

"Je suis assez impatient de ne plus me lever à 03h30", avait-il lancé en entamant à Tours la dernière étape de ce tour du monde qui l'a notamment mené à travers l'Europe, la Russie, les Etats-Unis, la Chine et l'Australie.



