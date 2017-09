Le groupe américain de magasins de jouets Toys "R" Us s'est placé sous la protection du Chapitre 11de la loi américaine sur les faillites, a-t-il annoncé, dans un environnement difficile pour les magasins physiques. Le groupe va "restructurer sa dette existante et créer une structure de capital saine afin de pouvoir investir dans sa croissance à long terme et concrétiser son aspiration à apporter aux enfants des jeux partout" dans le monde, a déclaré Toys "R" Us dans un communiqué diffusé tard lundi soir.

