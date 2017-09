Le procès de l'attaque très médiatisée en mai 2016 d'une voiture de police à Paris a été suspendu mardi après un début chaotique, et reprendra mercredi dans une autre salle, plus grande, a indiqué le président du tribunal. L'audience, dans une salle étriquée et sur fond de clameurs des partisans des prévenus massés à l'extérieur, avait auparavant déjà été interrompue deux fois en raison de protestations des avocats de la défense.

