La garde civile a saisi mercredi en Catalogne près de dix millions de bulletins de vote qui devaient être utilisés pour le référendum d'autodétermination que les indépendantistes veulent y organiser le 1er octobre, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Plus de 9,8 millions de bulletins de vote ont été saisis dans un entrepôt de la zone industrielle de Bigues, à 45 km au nord de Barcelone, a précisé le ministère dans un communiqué. La Garde civile a également saisi une quantité de matériel électoral, notamment des formulaires pour la constitution des bureaux de vote et d'autres pour enregistrer les votants. Elle est encore en train de les décompter.

Simultanément, des perquisitions ont été menées dans plusieurs bureaux de l'exécutif catalan à Barcelone, notamment la présidence, les départements des Affaires économiques et des Affaires extérieures.

Treize personnes, dont le bras droit du vice-président Oriol Junqueras, ont été arrêtées.

Des milliers de personnes sont descendues dans le centre de Barcelone pour protester contre ces arrestations.



Ces perquisitions et arrestations interviennent après la multiplication ces derniers jours de saisies de matériel électoral, notamment des affiches électorales et, mardi, de 45.000 lettres de convocation des assesseurs des bureaux de vote pour ce scrutin interdit par Madrid, qui le juge anticonstitutionnel.

La Catalogne est profondément divisée sur ses relations avec Madrid.

Les indépendantistes ont obtenu 47,6% des suffrages lors des élections régionales catalanes en septembre 2015, après une campagne centrée sur un programme visant à mener la région vers l'indépendance.

C'est moins que la somme des voix pour les partis soutenant le maintien en Espagne (51,28%), mais les indépendantistes disposent de la majorité des sièges au Parlement régional.

Plus de 70% des Catalans souhaitent pouvoir s'exprimer sur la question de l'indépendance à travers un référendum en bonne et due forme, selon tous les sondages. Mais le référendum unilatéral prévu pour le 1er octobre ne suscite pas la même adhésion.



