Auteur d'un quadruplé, Lionel Messi a écoeuré Eibar (6-1) et permis au FC Barcelone de continuer son sans-faute en tête du Championnat d'Espagne lors de la 5e journée, mardi au Camp Nou, où les Catalans ont rendu hommage à l'infortuné Ousmane Dembélé, blessé.

Auteur d'un quadruplé, Lionel Messi a écoeuré Eibar (6-1) et permis au FC Barcelone de continuer son sans-faute en tête du Championnat d'Espagne lors de la 5e journée, mardi au Camp Nou, où les Catalans ont rendu hommage à l'infortuné Ousmane Dembélé, blessé.

Intenable, Messi a marqué sur un penalty généreux (21e), un tir subtil au ras du poteau (59e), un face-à-face gagné avec le gardien (62e) et un plat du pied imparable (87e), portant son bilan en Liga à déjà neuf buts. Paulinho, très bon, a marqué de la tête (38e) et Denis Suarez d'une frappe à angle fermé (53e), avant que Sergi Enrich ne sauve l'honneur (57e).Le Barça (1er, 15 pts) compte provisoirement sept longueurs d'avance sur le Real Madrid (5e, 8 pts), qui reçoit le Betis Séville mercredi (20h00 GMT) pour le retour de suspension de Cristiano Ronaldo.Avant la rencontre au Camp Nou, les joueurs barcelonais ont souhaité un prompt rétablissement à Dembélé, opéré mardi de la cuisse gauche et indisponible jusqu'en 2018: ils ont pénétré sur le terrain avec un T-shirt portant l'inscription en français "Courage Ousmane".